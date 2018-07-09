Максим Галкин показал, как год назад с героиней «Лучше всех» предсказал успех сборной России по футболу

Подписчики поразились точности прогноза.

Максим Галкин поделился с аудиторией записью телепередачи «Лучше всех». В ролике артист вместе с талантливой шестилетней девочкой из Москвы гадает на ромашке, выйдет ли наша сборная по футболу на чемпионате мира хотя бы из группы или нет. Веселому флористу Лене Копельчук удалось с точностью определить результат наших спортсменов.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

8 Июл 2018 в 5:52 PDT Это невероятно❗️😱😃😌Я с талантливой девочкой Леной год назад предсказал результат нашей сборной! Да мы круче осьминога Пауля!

— удивился Максим Галкин.

«Невероятно! Кто б мог подумать!», «Невероятно😳😳😳! В следующий раз прогнозируйте (т.е. глагольте) еще лучший результат!😀😜👍🏻», «Устами младенца глаголет истина 😍», «Вот это да! Браво!», «Бывают же совпадения)))», «Круче вас с Леной только горы! 😍», — удивились подписчики.

Напомним, что сборная России по футболу дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018. В ожесточенной борьбе за выход в полуфинал наши спортсмены уступили хорватам. Основное время завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды забили еще по одному голу. Серия пенальти вывела в полуфинал сборную Хорватии.

Отметим, что чемпионат мира по футболу проходит в России на высокой ноте и радует своих болельщиков. Россияне настолько гордятся спортсменами, что называют в их честь своих новорожденных детей. Так, в Казани малыша назвали в честь Лионеля Месси . И хотя сборная Аргентины не смогла выйти в 1/4 финала, родители ребенка не разочаровались в футболисте. Они надеются, что мальчика ждет большое спортивное будущее.

И это не первый случай, когда россиянки, родившие детей в дни Чемпионата мира по футболу, называют своих малышей в честь спортсменов. Так, «Летидор» уже рассказывал о новорожденном из Геленджика, которого мама родила раньше срока, поскольку переживала за футболистов нашей сборной. Родители решили назвать ребенка в честь Александра Головина , потому что посчитали его лучшим игроком матча. Он стал автором пятого гола в ворота сборной Саудовской Аравии.

Официально всех с выходом из тильта😊💪🏻🇷🇺🇷🇺

Публикация от Alex_Golovin 17 (@alex_golovin17)

1 Июл 2018 в 11:09 PDT А в Екатеринбурге болельщик назвал новорожденного сына Артемом Дзюбой . Дело в том, что малыш родился за полтора часа до начала матча Испания — Россия, а после победы российских футболистов (наша сборная победила по пенальти со счетом 3: 4) счастливый отец решил дать ему имя Артем. Фамилия крохи Дзюба, так что теперь он тезка российского футболиста, нападающего сборной России.

Фото: скриншот фрагмента эфира www.1tv.ru, @maxgalkinru