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«Краснодар» подписал контракт с «русским Лукаку»
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«Краснодар» подписал контракт с «русским Лукаку» 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: Soccer News
Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» приобрёл у астраханского «Волгаря» нападающего Германа Онугху. Футболист обладает российским паспортом, хотя имеет нигерийское происхождение — его отец нигериец, а мать русская.
Соглашение краснодарцев с 22-летним Онугхой рассчитано на четыре года. Рост игрока — 192 см. Онугха, которого называют «русским Лукаку», подписал свой первый профессиональный контракт прошлым летом с пензенским «Зенитом», а после полугода выступлений за команду ПФЛ перешёл в «Волгарь».
На счету игрока в сезоне-2017/18 пять голов. Онугха 14 раз выходил в стартовом составе и провёл 10 полных матчей по 90 минут.
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