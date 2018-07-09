«Краснодар» подписал контракт с «русским Лукаку»

Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» приобрёл у астраханского «Волгаря» нападающего Германа Онугху. Футболист обладает российским паспортом, хотя имеет нигерийское происхождение — его отец нигериец, а мать русская.

Соглашение краснодарцев с 22-летним Онугхой рассчитано на четыре года. Рост игрока — 192 см. Онугха, которого называют «русским Лукаку», подписал свой первый профессиональный контракт прошлым летом с пензенским «Зенитом» , а после полугода выступлений за команду ПФЛ перешёл в «Волгарь».

На счету игрока в сезоне-2017/18 пять голов. Онугха 14 раз выходил в стартовом составе и провёл 10 полных матчей по 90 минут.