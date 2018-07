Что пожелали звезды своим фанатам в День семьи, любви и верности 

«Друзья, уже 10 лет наша страна отмечает День Любви, Семьи и Верности! Мне хочется пожелать всем простого семейного счастья! Чтобы с вами всегда были рядом ваши родные и близкие!»

«Семья — это самое прекрасное, самое уютное, самое тёплое и самое желанное место на Земле, где мы любим и всегда любимы, где каждый из нас по-настоящему счастлив. Бережно храните каждое мгновение Семьи».

Алсу с мужем Яном и дочками

«Семья — это царство отца, мир матери и рай для детей! Всех с днём семьи, любви и верности!»

Мария Кожевникова с мужем Евгением и сыновьями

«Особенный день. Всем хочу пожелать неземного счастья. Цените друг друга!»

Нюша с мужем Игорем

«Берегите друг друга! Счастья вашему дому! И Вашей семье!»

«Всех с праздником! Будьте счастливы! Это моя любимая наша фотография».

«С днем Семьи, Любви и Верности!»

Сергей Жуков с женой Региной и детьми

Рита Дакота

«Сегодня День Любви, Семьи и Верности. Хороший день. Жаль, ценность этих понятий в современном мире не так высока, и поздравить с этим праздником мне практически некого, несмотря на то, что у меня очень большой круг общения. Как-то я раньше не задумывалась об этом, вроде все они +— в каких-то отношениях, но семья ли это? — вряд ли.

Найдя по-настоящему своего человека, ты в одном лице обретаешь и лучшего партнера по бизнесу, возвращаясь к вопросу про карьеру, и лучшего напарника по самым бешеным тусовкам, возвращаясь к пункту про вечеринки и безбашенность. И слово «свобода» вдруг для тебя обретает совершенно иной смысл. Свобода — это жить так, как ты хочешь, и каждый день снова и снова выбирать своего мужа (жену) себе в партнеры, потому что в этом мире нет никого круче, это факт. Легко любить друг друга, когда все гладко. Семья это быть рядом и отчаянно любить, когда пи**ец».

«Поздравляю всех с этим прекрасным днем. Берегите друг друга!»

День семьи, любви и верности… в 10 картинках❤️ поздравляю всех с этим прекрасным днём☺️ берегите друг друга!?‍?‍?

Игорь Верник