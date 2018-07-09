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Что пожелали звезды своим фанатам в День семьи, любви и верности
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Что пожелали звезды своим фанатам в День семьи, любви и верности 

Журнал ОК! 43 минуты назад
В минувшее воскресенье, 8 июля, в России отметили, кажется, самый трогательный праздник — День семьи, любви и верности. Традиционно российские знаменитости опубликовали в своих социальных сетях фотографии со своими родными и близкими, а также поздравили фолловеров, желая им счастья в семейной жизни. Так сделали почти все, а Рита Дакота неожиданно призналась, что мало кто достоин поздравлений в этот праздник. Почему — это она объяснила под постом.
Татьяна Навка
«Друзья, уже 10 лет наша страна отмечает День Любви, Семьи и Верности! Мне хочется пожелать всем простого семейного счастья! Чтобы с вами всегда были рядом ваши родные и близкие!»
Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочерью
«Семья — это самое прекрасное, самое уютное, самое тёплое и самое желанное место на Земле, где мы любим и всегда любимы, где каждый из нас по-настоящему счастлив. Бережно храните каждое мгновение Семьи».
Алсу с мужем Яном и дочками
Мария Кожевникова
«Семья — это царство отца, мир матери и рай для детей! Всех с днём семьи, любви и верности!»
Мария Кожевникова с мужем Евгением и сыновьями
«Особенный день. Всем хочу пожелать неземного счастья. Цените друг друга!»
Нюша с мужем Игорем
Марина Юдашкина
«Берегите друг друга! Счастья вашему дому! И Вашей семье!»
Марина и Валентин Юдашкин с внуком
Леонид Агутин
«Всех с праздником! Будьте счастливы! Это моя любимая наша фотография».
Леонид Агутин и Анжелика Варум
Сергей Жуков
«С днем Семьи, Любви и Верности!»
Сергей Жуков с женой Региной и детьми
Рита Дакота
«Сегодня День Любви, Семьи и Верности. Хороший день. Жаль, ценность этих понятий в современном мире не так высока, и поздравить с этим праздником мне практически некого, несмотря на то, что у меня очень большой круг общения. Как-то я раньше не задумывалась об этом, вроде все они +— в каких-то отношениях, но семья ли это? — вряд ли.
Найдя по-настоящему своего человека, ты в одном лице обретаешь и лучшего партнера по бизнесу, возвращаясь к вопросу про карьеру, и лучшего напарника по самым бешеным тусовкам, возвращаясь к пункту про вечеринки и безбашенность. И слово «свобода» вдруг для тебя обретает совершенно иной смысл. Свобода — это жить так, как ты хочешь, и каждый день снова и снова выбирать своего мужа (жену) себе в партнеры, потому что в этом мире нет никого круче, это факт. Легко любить друг друга, когда все гладко. Семья это быть рядом и отчаянно любить, когда пи**ец».
Рита Дакота и Влад Соколовский с дочкой
Анна Хилькевич
«Поздравляю всех с этим прекрасным днем. Берегите друг друга!»
День семьи, любви и верности… в 10 картинках❤️ поздравляю всех с этим прекрасным днём☺️ берегите друг друга!?‍?‍?
A post shared by Анна Хилькевич (@annakhilkevich) on  Jul 8, 2018 at 5:27am PDT  Игорь Верник
«Друзья, сегодня День Семьи, как выяснилось! Мои родители прожили вместе 51 год! Для меня их отношения — эталон семьи, счастливый союз двух ярких талантливых самодостаточных людей бесконечно любящих друг друга, уважающих друг друга! Увы, моя семья распалась уже довольно давно, но мы по-прежнему очень близкие люди, практически родственники! У нас есть сын, наше счастье, наше всё, есть воспоминания, есть сегодняшняя жизнь, в которой мы, хоть у каждого уже и своя история, ментально соединены и в сущности остаёмся семьёй! Вот так я думаю. Берегите друг друга!»
Игорь Верник с сыном Григорием и бывшей женой Марией
Гарик Харламов
«Поздравляю все семьи с днем семьи, любви и верности! Будьте семьями, будьте любовью, будьте верными, будьте днем! Ура, Виват, Салют».
Гарик Харламов и Кристина Асмус
Елена Темникова
«С днем семьи, любви и верности».
Елена Темникова с дочкой
Анастасия Костенко (Тарасова)
«Поздравляю с Праздником Благоверных князей Петра и Февронии! Пусть в ваших домах всегда будут: детский смех, любовь, свет, мир, добро, тепло и доверие!»
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Джиган
FAMILY!
Джиган и Оксана Самойлова с дочерьми
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