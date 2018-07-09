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В Курской области пройдёт крестный ход с чудотворным образом Божией Матери «Троеручица»
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В Курской области пройдёт крестный ход с чудотворным образом Божией Матери «Троеручица» 

Курские известия 36 минут назад
Фото: Курские известия
Верующие проследуют от храма иконы Божией Матери «Знамение» села Колодное Курского района к храму иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» д. Муравлево
Традиция проведения Крестного хода с чудотворным образом Богородицы появилась четыре года назад. Икону, ранее принадлежавшую ей, старица Мисаила передала в дар молитвенному дому в селе Муравлёво. Когда его закрыли, образ перевезли в храм села Колодное.
Теперь она один раз в год «возвращается» в Муравлёво и пребывает там две недели — между двумя днями празднования в честь иконы Божией Матери «Троеручица». И паломники, приезжающие на могилку старицы, имеют возможность поклониться почитаемому образу, по преданию, подаренному старице Мисаиле монахами из Иерусалима.
Расписание крестного хода:
08:00 — отправление автобуса с паломниками от автобусной остановки у здания Курской филармонии (пл. Перекальского, 1). Запись по телефону: +7-910-210-52-71;
09:00 — литургия в храме иконы Божией Матери «Знамение» села Колодное Курского района;
11:00 — молебен и начало крестного хода из храма иконы Божией Матери «Знамение» села Колодное Курского района;
14:00 — встреча крестного хода в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» д. Муравлево Курского района.
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