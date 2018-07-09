Ещё
Самая сексуальная модель снялась с голой грудью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самая сексуальная модель снялась с голой грудью 

Дни.ру 39 минут назад
Фото: Дни.ру
Признанная самой сексуальной женщиной в мире в 2018 году Кейт Аптон порадовала своих поклонников. Американская модель снялась топлесс для издания Sports Illustrated Swimsuit.
Месяц назад Кейт отметила свой 26-й день рождения. Подписчики были в восторге от подарка, который преподнесла им модель: она сняла видео, в котором сидела с бокалом в руке голая спиной к зрителям. И фанаты, конечно, надеялись на «продолжение банкета».
Аптон ожиданий своих поклонников не обманула. В Instagram издания Sports Illustrated Swimsuit появились закулисные моменты съемок на острове Аруба в Карибском море. Журнал специализируется на фотографиях девушек в купальниках на фоне экзотических пейзажей.
Фанаты в восхищении. И не только потому, что Кейт вошла в воду, наряженная только в нижнюю часть золотистого купальника с бахромой. Градуса съемке добавили и призывные взгляды, которые модель бросала в камеру. Грудь Аптон прикрывает руками — но поклонники все равно в восторге.
Это не первая фотосессия Аптон для Sports Illustrated Swimsuit. Она была признана «новичком года», впервые появившись на страницах издания семь лет назад.
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзене»!
Дни.ру: последние новости
Полностью голая дочь Гузеевой показала страшные ожоги на теле Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи с особенной дочкой Хлюпающий носом сын-фрик Яковлевой снял смерть друга на видео
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я боялась выйти из душа»7
Чехова едва прикрыла грудь руками3
Похудевший Киркоров показал «голое» фото10
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Как азиатки за минуты «превращаются» в европеек4
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
01:43
Как азиатки за минуты «превращаются» в европеек
Красота
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение