Самая сексуальная женщина планеты по версии Maxim снялась топлес

Возглавившая топ-100 самых сексуальных женщин планеты по версии журнала Maxim Кейт Аптон снялась топлес для издания Sports Illustrated Swimsuit. 26-летняя модель с четвертым размером груди для съемок из одежды выбрала лишь кокетливые плавки от бикини — и смело зашла в воду в солнечный день.

Девушка опуликовала видео о том, как прошла фотосессия. Естественно, ее тут же завалили похвалами и комплиментами.

Американка Аптон работает моделью, снялась в нескольких фильмах и в музыкальных клипах. В 2015-м она была удостоена кинонаграды MTV за лучшее появление без рубашки. При росте 1,78 м объем бюста красавицы — 90 сантиметров.