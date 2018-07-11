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Самая сексуальная женщина планеты по версии Maxim снялась топлес
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Самая сексуальная женщина планеты по версии Maxim снялась топлес 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Возглавившая топ-100 самых сексуальных женщин планеты по версии журнала Maxim Кейт Аптон снялась топлес для издания Sports Illustrated Swimsuit. 26-летняя модель с четвертым размером груди для съемок из одежды выбрала лишь кокетливые плавки от бикини — и смело зашла в воду в солнечный день.
Девушка опуликовала видео о том, как прошла фотосессия. Естественно, ее тут же завалили похвалами и комплиментами.
Американка Аптон работает моделью, снялась в нескольких фильмах и в музыкальных клипах. В 2015-м она была удостоена кинонаграды MTV за лучшее появление без рубашки. При росте 1,78 м объем бюста красавицы — 90 сантиметров.
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