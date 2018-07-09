Ещё
Огромный тигровый питон сбежал под Варшавой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Огромный тигровый питон сбежал под Варшавой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пятиметрового тигрового питона разыскивают под Варшавой. Новость об этом появилось на сайте польской службы защиты и спасения животных.
В субботу, 7 июля, зоозащитники получили сообщение о нахождении двухметрового змеиного выползка на берегу Вислы. Когда они прибыли на место, то неподалеку обнаружили еще один фрагмент змеиной кожи длиной в пять метров и 30 сантиметров и диаметром в 50 сантиметров без учета головы.
Изначально зоозащитники предположили, что выползок мог оставить на берегу заводчик питонов ради шутки. Однако ветеринар заявил, что змея линяла на месте, так как кожа свежая. Это значит, что питон голоден и может вести себя агрессивно. Змею разыскивают уже несколько дней, и за это время зоозащитники утопили автомобиль, не предназначенный для работы в столь экстремальных условиях.
Также они призвали местных жителей воздержаться от прогулок по обоим берегам Вислы и не ночевать там в палатках, так как змея могла переплыть на другую сторону реки. Максимальную опасность питон представляет для детей и домашних животных.
Тигровые питоны обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. Они хорошо плавают и лазают по деревьям. Питаются мелкими копытными, грызунами, обезьянами и птицами. Крупные особи иногда нападают на людей.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Расплющенные солнцем тела»2
«Глаза неживые»: Пугачеву сравнили с мумией21
Чехова едва прикрыла грудь руками7
Третий сосок и другие странные дефекты звезд2
Похудевший Киркоров показал «голое» фото21
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
01:43
Как азиатки за минуты «превращаются» в европеек
Красота
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение