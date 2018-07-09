Огромный тигровый питон сбежал под Варшавой

Пятиметрового тигрового питона разыскивают под Варшавой. Новость об этом появилось на сайте польской службы защиты и спасения животных.

В субботу, 7 июля, зоозащитники получили сообщение о нахождении двухметрового змеиного выползка на берегу Вислы. Когда они прибыли на место, то неподалеку обнаружили еще один фрагмент змеиной кожи длиной в пять метров и 30 сантиметров и диаметром в 50 сантиметров без учета головы.

Изначально зоозащитники предположили, что выползок мог оставить на берегу заводчик питонов ради шутки. Однако ветеринар заявил, что змея линяла на месте, так как кожа свежая. Это значит, что питон голоден и может вести себя агрессивно. Змею разыскивают уже несколько дней, и за это время зоозащитники утопили автомобиль, не предназначенный для работы в столь экстремальных условиях.

Также они призвали местных жителей воздержаться от прогулок по обоим берегам Вислы и не ночевать там в палатках, так как змея могла переплыть на другую сторону реки. Максимальную опасность питон представляет для детей и домашних животных.

Тигровые питоны обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. Они хорошо плавают и лазают по деревьям. Питаются мелкими копытными, грызунами, обезьянами и птицами. Крупные особи иногда нападают на людей.