В Калининграде нашли повешенным 32-летнего мужчину

Калининградка нашла повешенным своего 32-летнего мужа. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Женщина нашла тело супруга во дворе одного из домов на ул. Невского 8 июля около 4:30. На место выезжали сотрудники полиции и Следственного комитета

Калининградка пояснила, что муж был предпринимателем — занимался ремонтом мобильных телефонов. У него накопились кредиты, с выплатой которых возникали трудности. Также её супруг тяжело переживал уход родителей: его мать умерла около двух лет назад, а пять лет назад пропал без вести отец. Ранее молодой человек предпринимал попытки уйти из жизни.

В региональном СКР факт гибели мужчины подтвердили. На место происшествия выезжал следователь следственного отдела по Ленинградскому району Калининграда регионального СУ СК России.

"На теле погибшего обнаружены следы, характерные для повешения. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", — пояснили в региональном СКР.