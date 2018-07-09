В Костроме спародировали знаменитую троицу в кокошниках

В минувшие выходные объединение «МамАктив» провело в Костроме увлекательный фото-квест «Город в кадре». В нем смогли принять участие все желающие, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Задачей команд было выполнить задания, предложенные организаторами. Например, найти в архитектуре города 17-ю букву алфавита, и сделать фото. Кроме того, участники делали фото на тему «Отражение», «Движение — это жизнь», фотографировали источник знаний, искали того, у кого царское имя, но царем он не является.

Попались среди участников и настоящие болельщики, которые сделали фото-пародию на знаменитую троицу в кокошниках.

Этот квест помог костромичам не просто проявить фантазию, но и посмотреть на город под другим углом.

В итоге этого фото-состязания первое место заняла команда «Ивашки», второе — «Фотосыщики», а третье разделили «Апельсин» и «Баг». Они набрали большое количество баллов и лучше всех справились с заданиями.