Гороскоп на неделю с 9 по 15 июля

Родившиеся в этот период люди, как правило, твердо стоят на ногах. Им непонятны творческие метания и сомнения. Они держат слово, обещают не больше, чем могут выполнить, и всегда точно знают, чего хотят.

Козерог

Телец

Скорпион

Водолей

Близнецы

Стрелец

Гороскоп для Овнов

21 марта — 20 апреля

Карьера

Сейчас у вас появится отличная возможность добиться положительного решения важных для вас вопросов. Не бойтесь прямо заявлять о своих желаниях коллегам или руководству. Ваши амбициозность и открытость оценят по достоинству.

Отношения

В семье тоже все будет отлично, если вы уделите ей свое внимание. Сейчас вы можете разрешить затяжной конфликт с кем-то из родственников. Если недавно у вас произошел разрыв с любимым человеком, то на этой неделе возможно примирение.

Здоровье

Слабое место на этой неделе — вены. При первом подозрении на варикоз лучше показаться врачу, чтобы не усугубить ситуацию.

Покупки

Самое время, чтобы начать ремонт дома. Сейчас вы сможете сделать его быстро и без особых финансовых затрат.

Гороскоп для Тельцов

21 апреля — 21 мая Карьера

Ваша коммуникабельность поможет вам завести много выгодных связей, а усилившийся интеллект положительно скажется и на работе, и на учебе. Пожалуй, сейчас не будет задач, с которыми вы не могли бы справиться. Очень удачный период.

Отношения

Отношения с окружающими будут очень гармоничными. Под силу вашего обаяния попадут как старые друзья, так и новые знакомые. Вы ощутите на себе повышенный интерес со стороны противоположного пола и будете получать приглашения на свидания одно за другим.

Здоровье

Из-за слишком активного общения вы можете испытывать стресс и желание получить эмоциональную разрядку. Обязательно сделайте что-то, что поможет вам выплеснуть накопившуюся энергию: сходите в караоке или на американские горки, займитесь спортом или сексом. Иначе вам будет трудно сохранить душевное равновесие.

Покупки

Удачной будет покупка любых вещей для дома — от посуды и текстиля до мебели и бытовой техники.

Гороскоп для Близнецов

22 мая — 21 июня

Карьера

Предстоит очень успешная в профессиональном плане неделя. Скорее всего, вам выдадут премию, повысят зарплату или как-то иначе отметят ваши заслуги. Не исключено, что вас попытаются переманить в другую компанию. Принимать или нет это предложение, зависит только от вашего желания.

Отношения

Если вы состоите в браке, то можете рассчитывать на поддержку партнера не только в моральном, но и в финансовом плане — в ваших отношениях будут царить взаимопонимание и уважение. Новую любовь следует искать не в родном городе — сейчас лучшее время для курортных романов, ведь один из них может закончиться свадьбой.

Здоровье

Травмоопасный период. Будьте особо осторожны при обращении с электроприборами и острыми предметами.

Покупки

Сейчас вы сможете позволить себе крупную покупку — например, автомобиль или новую мебель. Кроме того, неделя благоприятна для того, чтобы завести домашнего питомца или сделать ремонт.

Гороскоп для Раков

22 июня — 23 июля

Карьера

Звезды сулят очень благоприятный для вашего развития период. Сейчас возможно усиление творческих и интеллектуальных способностей. Вы можете почувствовать себя более самостоятельными и ответственными. Хорошее время для начала собственных проектов.

Отношения

Если вы свободны от обязательств в личном плане, можете пуститься в отрыв и заводить новый роман хоть каждый день. Ваше обаяние сейчас открывает перед вами все двери и без промаха действует на окружающих.

Здоровье

А вот вашему питанию потребуется двойной контроль. Иначе вы можете позволить себе лишнего и набрать те килограммы, которые не входили в ваши планы. Вернуть хорошую фигуру будет гораздо сложнее, чем потерять ее.

Покупки

Хорошее время для путешествия — даже в одиночестве. Вы сможете увидеть много нового и раскрыть свои горизонты восприятия.

Гороскоп для Львов

24 июля — 23 августа

Карьера

Ваша проницательность усилится. Почаще доверяйте своей интуиции и поступайте так, как она вам советует, а не как требуют правила. Если вы занимаете руководящий пост, то сейчас сможете узнать, что от вас скрывали подчиненные. Скорее всего, эта информация вам не понравится.

Отношения

Хорошее время для размышлений о себе и расстановке приоритетов. Скорее всего, вы поймете, чего вам не хватало в жизни, какой партнер вам нужен и где его можно найти. Отнеситесь к этому процессу серьезно, и через какое-то время заметите позитивные перемены в своей личной жизни.

Здоровье

Близость к водоемам и различные водные процедуры (сауна, баня, бассейн) окажут оздоровительный эффект и помогут снять последствия стрессов.

Покупки

Не экономьте на мебели и интерьерных аксессуарах, если вдруг почувствуете желание кардинальных перемен дома. Все покупки окажутся удачными.

Гороскоп для Дев 24 августа — 23 сентября

Карьера

Отличная неделя для планирования. Не обрезайте крылья своим мечтам — мечтайте по максимуму! Сбудется все, что вы запланируете в это время. Также неделя благоприятна для поиска единомышленников. Если вы сейчас меняете работу, то быстро найдете общий язык с новыми коллегами.

Отношения

Удачный момент, если вы ищете новых друзей или мечтаете встретить того самого человека. Круг общения на этой неделе заметно расширится, и среди многочисленных новых знакомых удастся встретить близкого по духу человека. То, как далеко зайдут ваши отношения, зависит только от вашего желания.

Здоровье

Особую опасность для вас на этой неделе представляют животные. Вас может укусить чужая собака или, возможно, у вас появится аллергия на шерсть домашнего питомца.

Покупки

Хорошее время, чтобы побаловать себя. Посетите салон красоты или спа, позвольте себе самые приятные и дорогие процедуры. Эмоции, полученные от них, надолго останутся с вами.

Гороскоп для Весов

24 сентября — 23 октября

Карьера

Если в последнее время вы двигались к определенной цели, начавшаяся неделя может стать вашим звездным часом. Сейчас вы можете достичь тех высот, о которых даже не мечтали. Скорее всего, вам сделают хорошее предложение — повысят в должности или попробуют переманить в более статусную компанию. Только вам решать, согласитесь вы или нет.

Отношения

Ваше нестандартное чувство юмора может стать главным камнем преткновения в отношениях с любимым человеком. Постарайтесь понять, что не все ваши шутки так же нравятся окружающим, как вам. Тем более если вы встречаетесь недавно и пока не знаете болевых точек друг друга.

Здоровье

Избегайте кондиционеров и не злоупотребляйте слишком холодными напитками — вы можете простудиться.

Покупки

Удачными будут покупки, связанные с недвижимостью. В это время можно заняться оформлением ипотеки или купить земельный участок с планами дальнейшего строительства.

Гороскоп для Скорпионов

24 октября — 22 ноября

Карьера

Ваш авторитет в глазах коллег заметно вырастет. Самое главное — не бояться смелых задач. Сейчас вы можете сделать нечто действительно стоящее. Даже если до настоящего подвига дело не дойдет, у вас будет много возможностей проявить себя. Не упустите их.

Отношения

А вот легкомысленных отношений вы, скорее всего, будете избегать. Чем настойчивее будут добиваться вашего расположения, тем сильнее вы будете закрываться от чувств. Нет повода для беспокойства — иногда всем нам нужно подумать о душе, а не о теле.

Здоровье

Проблем с самочувствием не предвидится. Напротив, вы будете полны сил и энергии, которую можно потратить в спортивном зале или на соревнованиях.

Покупки

Путешествия и загородные поездки будут необычайно удачными. Постарайтесь обязательно выбраться куда-нибудь на этой неделе или хотя бы заняться подготовкой: купить билеты на самолет, забронировать отель.

Гороскоп для Стрельцов

23 ноября — 21 декабря

Карьера

Наиболее успешно сложится неделя у тех, чья работа связана с финансами. Скорее всего, вам удастся приумножить и свои доходы, и доходы своего работодателя.

Отношения

Если вы состоите в браке, ваши отношения на этой неделе станут крепче. Скорее всего, причиной послужит материальное благополучие и стабильность. Можете рассчитывать на подарки или финансовую поддержку со стороны своего избранника. Те, кто пока находятся в поиске, могут встретить очень состоятельного человека и закрутить с ним бурный роман.

Здоровье

Возможны аллергические реакции на незнакомую пищу и животных. Также стоит меньше курить, если вы подвержены этой привычке.

Покупки

Удачно пройдут любые мероприятия, связанные с домашним благоустройством и решением жилищных проблем. В это время хорошо начинать строительство или ремонт, покупать бытовую технику.

Гороскоп для Козерогов

22 декабря — 20 января

Карьера

Вы сможете добиться больших успехов, если на время отдадите инициативу в руки партнерам и коллегам. Научитесь делегировать полномочия, и вам станет гораздо проще жить, при этом общее дело ничуть не пострадает.

Отношения

Если вы давно состоите в отношениях, то на этой неделе можете получить предложение руки и сердца. И вообще неделя очень благоприятна для свадебных торжеств — как своих, так и друзей или родных. Сейчас вы будете настроены на максимально романтический лад.

Здоровье

Могут возникнуть небольшие проблемы, связанные с избыточным весом. Если вы давно задумывались о том, чтобы немного похудеть, следует быть более активными в этом направлении.

Покупки

Сейчас лучше не транжирить деньги, а отложить их на крупную покупку, о которой вы давно мечтаете.

Гороскоп для Водолеев

21 января — 19 февраля

Карьера

Удачное время для того, чтобы завершить текущие проекты и наметить для себя новые цели. Если вы находитесь в поиске работы, то можете найти подходящую по всем параметрам должность. Если же не задумывались о переменах в профессиональной деятельности, то вам придется это сделать. Возможно, вы получите предложение, от которого не сможете отказаться.

Отношения

Возможны ссоры с любимым человеком из-за несовпадения сексуальных темпераментов. Отсутствие взаимопонимания приведет к вспышкам ревности и попыткам доказать свою привлекательность не самым разумным способом. Например, закрутив роман с кем-то из ближайшего окружения.

Здоровье

Благоприятное время для начала лечения хронических заболеваний. Ваш энергетический потенциал усилится, вы быстро почувствуете себя в норме. Следите за тем, чтобы не переедать — есть риск набрать лишние килограммы.

Покупки

Наиболее удачными сейчас будут вложения в саморазвитие. Вы можете оплатить образовательный курс или приобрести книги, которые помогут расширить ваши знания и навыки.

Гороскоп для Рыб 20 февраля — 20 марта

Карьера

Благоприятная неделя для тех, чья деятельность так или иначе связана с творчеством. Сейчас вы сможете раскрыть новые грани своего таланта и создать нечто особенное, что не смогут воспроизвести окружающие.

Отношения

Если вы влюблены, ждите на этой неделе приятных сюрпризов и признаний от своего избранника. Те, кто находится в поиске, именно сейчас могут встретить свою половинку. Особенно если находятся в отпуске на курорте.

Здоровье

Если вы давно не были у окулиста, запишитесь на профилактический осмотр. Сейчас самое время.

Покупки

Удачными будут всевозможные развлечения и участие в культурных мероприятиях. В особенности если у вас есть дети. Попробуйте на этой неделе почувствовать себя ребенком.