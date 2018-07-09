10 цитат известных мужчин о романтичных моментах и поступках

Павел Прилучный

«Однажды в Новосибирске я арендовал маленький экскаватор, накидал в ковш кучу роз и подъехал к дому девушки. Всю зарплату потратил на цветы, но это того стоило! Затем я громко прокричал в мегафон: «С Днем рождения!». Эффект был потрясающий! Я сам получил огромное удовольствие от сделанного».

«Я начал встречаться с девушкой, которая жила в другой стране. Девушка эта — известная модель, выглядит просто супер — любой мужчина ради нее готов на все, лишь бы она была рядом с ним. И вот как-то раз она прилетела ко мне в Москву: я уехал на гастроли, а она осталась у меня дома. Когда я вернулся, я не узнал свою квартиру: она сделала перестановку мебели, добавила различные предметы интерьера. Этот поступок для меня — невероятно мощный показатель заботы, того, как много один человек готов сделать для другого».

Милош Бикович

«Я покорил ее своей способностью прятать тот факт, что у меня нет чувства юмора».

Джиган

«Во время нашего отдыха на островах я увидел, какая она веселая, заботливая, отзывчивая. Помню, меня обожгла медуза, и Оксана несколько дней ухаживала за мной, хотя могла загорать, купаться и наслаждаться отпуском. Меня это поразило!».

Баста

«Романтика — та, которая нужна женщинам, — это и есть уважение со стороны мужчины. Забота о любимой — это уважение. Финансовая поддержка — уважение. Внимание, слова, поступки…».

«Очень теплые слова сказала жена на моем вечере и в конце своей речи просто сделала поклон лично мне. Это было настолько приятно! Когда мы бываем вдвоем и о чем-то говорим, это одно. Но когда говорится это «спасибо» друг другу публично, на людях, это приобретает другой вес и очень значимый смысл!».

«Мы с моими друзьями-музыкантами сидели за столиком, я ел, ни на кого не обращая внимания. Вдруг что-то заставило меня поднять глаза и… Знаете, как в клипах снимают: прямо на меня, как в замедленной съемке — рапиде, — идет девушка. И волосы у нее развеваются. Я смотрю на нее и буквально столбенею. Такие глаза! Такая улыбка! Со стороны я выглядел, наверное, глупо. Мне что-то говорили — я ничего не слышал, все звуки пропали».

«Когда Юля оказалась напротив, весь внешний мир утонул в расфокусе, как в кино, и только мы одни — глаза в глаза. Я думал, что покорил ее, но она дала мне неправильный телефон, изменила код. Не знаю, как я догадался, но, прозвонив несколько номеров, я все же попал на Юлю. Она была, мягко говоря, удивлена, поэтому и решила со мной встретиться — и тут уж я не упустил свой шанс».

«Если мне нравится девушка, я начинаю стесняться, заикаться и волноваться. Но меня это даже радует. По этим признакам я понимаю, что не совсем еще очерствел, что романтик во мне не превратился в циника».

Игорь Верник

«Эта история случилась несколько лет назад. Я улетал с друзьями на отдых. Мы уже зашли в самолет, разложили багаж по полкам, расселись, когда мне позвонила девушка, и мы очень сильно поругались. Я был не прав. У меня сильно испортилось настроение, я не находил себе места. Стюардесса уже закрыла двери, объявила, что через несколько минут мы взлетаем, самолет стал выруливать на взлетно-посадочную полосу, а я сидел и понимал, что не могу улететь. Я встал с кресла, попросил запротестовавшую стюардессу помочь мне связаться с пилотом и сказал ему: «Я прошу понять меня: тут остается девушка, и мне нужно вернуться в Москву». Самолет уже практически был на взлетной полосе, но командир экипажа принял решение вернуться. Мы развернулись, подкатили обратно к терминалу, я извинился перед друзьями, вышел из самолета и посмотрел, как он взлетает. А потом поймал такси и доехал до дома. Когда девушка открыла дверь, у нее был настоящий шок. Ни до того, ни после я не слышал, чтобы кто-нибудь когда-нибудь останавливал самолет».

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