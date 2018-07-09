Артем Дзюба: личная жизнь футболиста

Фотографий Артема Дзюбы с женой, Кристиной, в сети не так уж и много. Скандально известный футболист снова приковал внимание своих фанатов к собственной личной жизни. Все благодаря проходящему в России Чемпионату мира и блестящей игре наших спортсменов.

Футболист Артем Дзюба прославился непростым характером и серией определенного рода скандальных фактов. Поэтому его фото с женой часто вызывает интерес у фанатов спорта, желающих побольше узнать о личной жизни форварда красно-синих.

Чудесный Новый год Свою будущую супругу нападающий российской сборной встретил еще в 2012 году. Журналисты поговаривают, что ради новой любви Кристина бросила своего прежнего избранника, за которого собиралась замуж. Подробности ее биографии остаются для любопытствующих фанатов тайной за семью печатями, ведь Орлова (девичья фамилия молодой женщины) интервью без мужа не дает.

yandex_ad_1 Известно только, что избранница российского форварда родилась и выросла в Нижнем Новгороде. Девушка училась на четвертом курсе местного вуза, когда в общей компании встретилась со своим будущим супругом в канун Нового года.

После решения связать свою жизнь с Артемом, Кристина с помощью футболиста перевелась в столичный вуз, так как терять образование не хотела.

Сложности выбора

До знакомства с Дзюбой его будущая жена встречалась с другим футболистом, Иваном Комиссаровым . Совместных фотографий спартаковца с Кристиной в сети обнаружить не удалось, зато известно, что к встречам со спортсменами девушка относилась очень скептически.

Долгое время Кристина считала всех представителей этого массового вида спорта недалекими и грубыми людьми, не блещущими интеллектуальными способностями.

В канун Нового 2012 года подруги Кристины уговорили ее праздновать любимое торжество в столице, где и состоялось судьбоносное знакомство. Известно так, же, что соперники в борьбе за сердце хрупкой нижегородской красавицы до роковой вечеринки были очень близкими приятелями. Подающий надежды футболист расстарался и смог завоевать сердце Орловой буквально за несколько дней. При этом он был настолько мил, обходителен и остроумен, что девушка не заподозрила в привлекательном ухажере представителя той самой неотесанной спортивной братии.

Все встало на свои места, когда парень приехал знакомиться с родителями избранницы. Отец девушки давно был заядлым болельщиком и всех российских футболистов знал в лицо, не пропуская ни одного значимого соревнования. Тут-то и выяснилось, что новый парень Орловой — весьма перспективный спортсмен.

Молодая семья

В СМИ молодых людей очень быстро поженили. В статьях, посвященных футбольным достижениям Дзюбы, появились сообщения о быстрой свадьбе спортсмена, газеты запестрели совместными фото молодого человека и его жены. Несколько позже, в интервью глянцевому изданию, Артем рассказал, что строит семейный очаг в Подмосковье и планирует расписаться со своей очаровательной избранницей через пару лет в красивом месте, на райских островах. О планах на будущее звезда российского футбола поделился со своими фанатами в 2013 году.

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Вскоре после переезда в столицу, Кристина порадовала своего супруга первенцем, продолжателем спортивной фамилии стал очаровательный малыш Никита.

Так, в 2012 году футболист признался всему миру, что стал абсолютно счастливым благодаря пополнению в семье. Он присутствовал на родах, и появление на свет маленького родного человека привело жесткого нападающего российской сборной в абсолютный восторг.

yandex_ad_2 Второй малыш появился на свет в 2016 году. Счастливые родители назвали ребенка Максимом и пророчат ему спортивное будущее. По словам Артема, Никита чуть ли не с пеленок занимается с кожаным мячом, а его брат, вполне вероятно, станет известным хоккеистом.

Сложный характер

Неоднократно звездный представитель отечественного футбола становился объектом пристального внимания журналистов из-за вспыльчивости и невыдержанности:

В 2009 году переход Артема из «Спартака» в томский спортивный клуб сопровождался обвинением в воровстве. Якобы Дзюба украл у своего товарища по команде Владимира Быстрова солидное количество американских рублей прямо в раздевалке. Артем обвинения воспринял, как желание тренера убрать несговорчивого футболиста из центральной команды. По различным данным, сумма похищенного приравнивалась к 25 тыс. российских рублей. Дзюба заявил, что деньги ему подбросил сам пострадавший.

Сразу же, после разговоров о краже, разгорелся скандал по поводу разногласий между футболистом и спортивным комментатором Виталием Уткиным. Обозреватель матчей назвал Дзюбу глупым из-за его заявления о желании тренера путем обвинения в воровстве испортить Артему карьеру. Футболист отреагировал немедленно и пожелал Валерию побыстрее выздороветь, назвав Уткина «жалким человечишкой». Немедленно в «Телеграмм» появился ответный пост комментатора о том, что Дзюбе доплачивают за его отказ от выхода на поле.

В 2016 году после матча «Зенита» и сборной из Краснодара, когда вратарь Юрий Ладынин не смог отбить атаку Артема, спортсмены якобы подрались в раздевалке. Конфликт произошел оттого, что вспыльчивый форвард петербуржцев прямо на поле показал голкиперу противника неприличный жест.

Но самым известным и неприятным для футболиста стал любовный квадрат в 2015 году. Тогда вездесущие папарацци смогли выложить в Сеть фотографии Дзюбы, на которых футболист запечатлен во время романтического свидания на сборах «Зенита» Спутницей форварда стала отнюдь не верная жена, а спортивная журналистка Мария Орзул

Скандал разгорелся нешуточный, телеведущей пришлось уйти с работы и выдержать нападки супруга, подавшего на развод. Александр Тащин , глава дирекции спортивных программ на телеканале «Россия 24», закрывать глаза на выходки Марии нее стал.

Личная жизнь спортсмена сейчас

Футболисту повезло — его жена Кристина смогла простить мужа и вскоре, после публичного признания собственной неправоты, спортсмен вернулся в семью. Примирение было закреплено огромным количеством совместных фотографий в прессе и рождением второго ребенка, о чем радостный Дзюба поделился со своими поклонниками.

Он назвал свой проступок опрометчивым шагом и сказал, что происшедшее помогло ему провести переоценку ценностей.

Теперь сыновья и Кристина — самые главные люди в жизни футболиста. Жена даже выбирает, за какую команду ветреный супруг будет играть в следующем сезоне. Так на приглашение уфимской сборной, семья популярного форварда ответила отказом. Слишком большое расстояние между домом и местом работы Кристине явно пришлось не по вкусу. А перебираться их комфортного Санкт-Петербурга в далекую Башкирию красавица не хочет.