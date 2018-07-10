Глава Минздрава РФ уверена, что мы можем жить 120 лет

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает, что потенциал жизни человека достаточно велик, поэтому ее продолжительность может быть увеличена до 120 лет.

«Мир будет меняться. По самым скромным оценкам, не менее 120 лет человек может жить, в том случае, если он сам не укорачивает себе жизнь и если обстоятельства не укорачивают ему жизнь», — передает ТАСС слова главы Минздрава

Вероника Скворцова сравнила человеческую жизнь с синусоидой. «Жизнь, как биологическое явление, напоминает синусоиду: есть период детства, потом активная зрелость — взрослый возраст, потом биологическое старение и уход человека. Для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, нельзя искусственно увеличить один из периодов. Увеличение продолжительности жизни — это не удлинение процесса старения, в биологическом понимании это расширение всей синусоиды», — сказала она.

Также министр отметила, что в XIX веке детство заканчивалось в девять лет, а сейчас совершеннолетие наступает в 18 лет, а в большинстве европейских стран — в 21 год. Тренд на удлинение детства и активного трудоспособного возраста определяет «необходимость каждого индивидуума развиться до уровня современного человека».

Напомним, ранее глава Минздрава заявила, что период детства может быть продлен до 30 лет. Мы попросили социолога объяснить, действительно ли мы стали поздно взрослеть и что вообще означает быть взрослым.