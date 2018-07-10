Минздрав разглядел возможность жить пенсионерам до 120 лет

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила во вторник по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, что мир будет меняться и что потенциал жизни человека достаточно велик.

«По самым скромным оценкам, не менее 120 лет человек может жить, в том случае, если он сам не укорачивает себе жизнь», — отметила она.

Скворцова сравнила жизнь человека с синусоидой, в которой есть периоды детства, зрелости, старения, смерти. По ее словам, при увеличении продолжительности жизни увеличивается вся синусоида. Она привела в пример возраст детства, который менялся со временем. Если в 19 веке человек переставал быть ребенком в 9 лет, в начале 20 века — в 11, перед началом ВОВ — в 14, в 60-е годы в 16, а сейчас в 18 лет. При этом во многих странах Запада совершеннолетие наступает вообще в 21 год.

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