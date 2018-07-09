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30-летний костромич попытался сбежать от судебных приставов
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30-летний костромич попытался сбежать от судебных приставов 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
30-летний костромич не выходил из квест-комнаты, чтобы избежать встречи с судебными приставами.
На мужчину не подействовали ни арест имущества, ни запрет выезда за границу. Он накопил перед 9-летним сыном долг в 230 тысяч рублей и не собирался платить алименты.
Костромич не только не искал официальную работу, но и скрывал от бывшей супруги незаконные доходы. В итоге горе-отца привели в отдел, откуда он попытался сбежать, оставив свои документы. Теперь он должен пройти 100 часов обязательных работ.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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