Играй, как Бэкхем: 10 лучших игроков ЧМ-2018

Чемпионат мира — место, где собираются лучшие игроки современности. Некоторые из них уже уехали домой, не завоевав трофея. Но это не означает, что они лишены званий лучших бомбардиров, защитников или голкиперов. «Звезды» ЧМ-2018 в нашей подборке.

Если вы хотя бы раз слышали слово «футбол», значит имя лучшего бомбардира в истории клуба «Реал Мадрид» вам знакомо. В одном из интервью Роналду признался: «Моя мечта — забить столько голов, чтобы я даже не знал, как называется эта цифра». И, кажется, многодетный отец уверенно приближается к своей цели — он поражал ворота соперников более 600 раз.

Криштиану был четвертым ребенком в семье — у него две сестры и брат. Мальчика назвали в честь Рональда Рейгана , чьим преданным поклонником был его отец (футбольный тренер, кстати). С восьми лет он выходил на поле, играя за любительскую «Андоринью». Свой первый контракт парень подписал в 1995, а после победы клуба «Насьонал» отправился на просмотр в «Спортинг», откуда и начал подниматься по звездной лестнице.

Мало кто знает, что в 15 лет парню поставили диагноз «тахикардия», с которым путь в футбол был заказан. Но он не представлял своей жизни без зеленого газона. Роналду сделали небольшую операцию, через три дня после которой он уже приступил к тренировкам.

Лионель Месси — пример того, как можно добиться успеха «не потому», а вопреки. Несмотря на тяжелую болезнь (дефицит соматотропного гормона — «гормона роста») и безденежье в семье, с 2011 года ему принадлежит капитанская повязка сборной Аргентины и звание одного из лучших футбольных игроков за всю историю.

Линель родился в 1987 году в семье фабричного рабочего Хорхе Орасио Месси и частично занятой уборщицы Селии Марии Месси. В свободное от работы время отец будущей звезды тренировал местную футбольную команду «Грандоли».

Когда парню было 13, им заинтересовался один из акционеров клуба «Барселона». Причем заинтересовался настолько, что отправил двух скаутов уговорить его отца пройти просмотр (в то время мальчик играл за «Ньюэллс Олд Бойз»). Месси настолько впечатлил всех своим талантом, что спортивный директор «Барсы» Карлес Решак похлопотал перед акционерами, чтобы оплатить переезд семьи Лионеля в Европу и его лечении (90 тысяч евро, между прочим).

Забивая голы, Лионель часто смотрит на небо. Случайно? Нет! Каждый гол он посвящает своей бабушке Селии — именно она привела его на первое занятие и мечтала увидеть внука на поле.

Неймар

Неймар — капитан национальной сборной «Бразилия», ставшей Олимпийским чемпионом в 2016 году. Парень появился на свет 5 февраля 1992 года. Его отец торговал ювелирными изделиями. Семья жила более, чем скромно: он, родители и сестра Рафаэла ютились в крошечной коморке в доме у бабушки в пригороде Сан-Висенте. Наверное, поэтому с первого «астрономического» гонорара Неймар купил огромную квартиру в престижном районе.

Футболист — воспитанник клуба «Сантос», в который он попал в семилетнем возрасте. Удивительно, но Неймар долго не мог попасть в основной состав. Это не помешало агентам «Челси», «Манчестер сити», «Мадрид», «Арсенал» и «Милан» обратить на него внимание.

Говорят, что акционеры клуба заплатили семье Неймара $1 млн евро, чтобы парень продолжил обучение именно в этой академии. Первая официальная зарплата футболиста была 100 000 реалов — и это в 15 лет.

На официальную презентацию Неймара в «Барселоне» поддержать его пришли 56 499 зрителей — вот она, народная любовь!

Денис Черышев — «звездный» и очень скромный игрок нашей сборной. В начале карьеры завоевал чемпионство в молодежной лиге в составе команды «Реал Мадрид». А в 2012 стал коллегой знаменитого Криштиану Роналду, перевернув представление о российском футболе с ног на голову. В сезоне 2015-2016 команда «Реал» стала победителем лиги чемпионов.

В первом матче нашей сборной против Саудовской Аравии Денис стал автором первого, но не единственного мяча. «Один краше другого», — так охарактеризовали голы полузащитника критики и болельщики.

В четвертьфинальном мачте против Хорватии Денис забил первый гол. И как он это сделал! Нашей сборной не удалось победить Хорватов — ребята уступили в серии пенальти. Но мы все равно ими гордимся.

Детство сильнейшего нападающего мира Луиса Суареса прошло в городе Сальто, находящимся на границе с Аргентиной. В 2003 парень попал в академию клуба «Насьонал», а спустя два года стал членом команды. В сезоне 2005-2006 Суарес забил 12 голов. В 2006 принял приглашение клуба «Гронинген», сыграв в 29 матчах. Сегодня его трансферная стоимость составила $800 млн Сейчас Луис играет за испанский клуб «Барселона» и сборную Уругвая. Футбольные эксперты утверждают: «Суарес — очень техничный игрок, способный одинаково хорошо отдавать передачи и забивать». Говорят, парень очень импульсивен — это часто сказывается на стиле игры.

Давид Де Хеа Давид де Хеа родился и вырос в Мадриде. Его отец — профессиональный футболист, защищавший ворота клуба «Хетафе», мать — домохозяйка. Давид стал поздним и единственным ребенком в семье. Родители обеспечили ему достойное образование (мама всегда говорила, что быть футболистом — недостаточно). В детстве мальчик примерял на себя разные роли: играл в защите, был нападающим и, конечно, стоял на воротах. Но футбол был не единственным увлечением Давида. Его рост — 192 сантиметра. Несколько лет парень серьезно занимался баскетболом.

В 13 лет Де Хеа попал в академию мадридского «Атлетико». В этом же клубе он дебютировал как вратарь в 2009 году. Де Хеа — голкипер « Манчестер Юнайтед » и национальной сборной Испании, которая покинула нынешний чемпионат, уступив сборной России в 1/8 финала.

Робер Левандовски

«Бесперспективный!», — такой приговор много лет назад вынес нападающему клуба «Бавария» и капитану национальной сборной Польши Франтишек Смуда. В то время он тренировал «Лех», в который Роберт, несмотря на пессимистический прогноз, все-таки попал.

Левандовски вырос в спортивной семье. Его отец — чемпион Польши по дзюдо, мама профессионально играла в волейбол. Так что выбор спортивной карьеры не стал для родителей неожиданностью — они были только рады.

Левандовски не только прекрасный футболист, но и человек. В 2013 он присоединился к польской католической миссии, а год спустя стал послом доброй воли UNICEF

Роберта и его жену Анну называют польскими «Бэкхемами». Но супруга футболиста прославилась вовсе не коллекциями одежды и участием в поп-группе — хрупкая и очень симпатичная девушка выиграла в 2009 Чемпионат мира по карате. Так что с Анной в полемику лучше не вступать. Ходят слухи, что Левандовски иногда тренирует супруга, чтобы улучшить его игру в воздухе.

Тони Кроос

Тони Кроос — футболист сборной Германии (бывший действующий чемпион мира, уехавший домой после поражения сборной Кореи). Свои первые «футбольные» шаги парень сделал в почти никому не известной команде «Ганза». Все с чего-то начинают — там его заметили агенты лучших футбольных клубов Европы. Перед парнем открылись все двери: его с распростертыми объятиями ждали в «Челси» и «Вердер». Но юное дарование досталось команде «Бавария».

Кроос провел 42 матча в составе национальной сборной Германии, в которых забил 5 голов. В отборе к Чемпионату мира 2014 Тони забил целых три мяча в ворота сборной Бразилии, подтвердив свое мастерство (хотя в нем и так никто не сомневался).

Форвард российской сборной родился и вырос в Москве. Его родители не имели никакого отношения к футболу — отец служил в правоохранительных органах , мама работала в торговле. Артем рано заинтересовался футболом — в 8 лет он уже был воспитанником академии «Спартак» , в дублирующий состав которого Дзюба пришел в 2005.

Чемпионат мира 2018 — «звездный час» Артема. Он играет так, будто всю жизнь ждал этого момента. В матче против сборной Египта его гол был признан лучшим моментом игры. «Остроязычный» и своенравный Артем отпраздновал свою меткость воинским приветствием главному тренеру сборной Станиславу Черчесову . В матче Россия — Испания обеспечил своей команде выход в четвертьфинал, поразив ворота Давида Де Хеа.

Серхио Рамос

Серхио 32 года. У него уже есть титул чемпиона мира, полученный в 2010 году, также Рамос дважды становился чемпионом Европы. С 2005 года он играет за испанский «Реал». На ЧМ-2018 защищал честь сборной своей страны в статусе капитана. Из не менее важных достижений — Рамос встречается с испанской телеведущей Пилар Рубио и уже стал отцом троих мальчиков. Младший Алехандро родился два месяца назад.