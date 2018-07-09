Оцените свои риски при дроблении бизнеса

Один из самых распространенных способов ухода от налогов это дробление бизнеса. Суть схемы: крупный или средний бизнес искусственно делится на несколько зависимых компаний или ИП. Они в свою очередь применяют спецрежимы, в результате существенно экономят на налогах.

Дабы пресечь такие манипуляции фискалы разработали специальные таблицы, заполнив которые налогоплательщик сможет понять попадает он в группу риска или нет.

Перечень показателей является базовым и может быть расширен с учетом конкретных обстоятельств ведения финансово-хозяйственной деятельности.