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Оцените свои риски при дроблении бизнеса
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Оцените свои риски при дроблении бизнеса 

Время бухгалтера 1 час назад
Один из самых распространенных способов ухода от налогов это дробление бизнеса. Суть схемы: крупный или средний бизнес искусственно делится на несколько зависимых компаний или ИП. Они в свою очередь применяют спецрежимы, в результате существенно экономят на налогах.
Дабы пресечь такие манипуляции фискалы разработали специальные таблицы, заполнив которые налогоплательщик сможет понять попадает он в группу риска или нет.
Перечень показателей является базовым и может быть расширен с учетом конкретных обстоятельств ведения финансово-хозяйственной деятельности.
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