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Правительство Чувашии не намерено оплачивать долги за газ, — СМИ
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Правительство Чувашии не намерено оплачивать долги за газ, — СМИ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Премьер-министр Чувашии Иван Моторин заявил, что правительство республики не будет оплачивать долги за газ, образовавшиеся у муниципалитетов. Об этом сообщают местные СМИ.
Председатель кабинета министров пояснил, что долги накопили муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации, а не республика. Кроме того, по словам Ивана Моторина, для погашения кредитов власти региона выдавали городам-должникам кредиты.
«ФедералПресс» отправил запрос в правительство республики с целью разобраться в ситуации, однако на момент публикации материала ответ не был получен.
По состоянию на начло июне, в Чувашии долг за газ вырос на 37, 2%. Общий долг муниципальных образований и теплоснабжающих организаций за газ сегодня составляет 1 млрд 465 млн рублей. Основными должниками являются Чебоксары, Шумерля, Алатырь и Вурнарский район.
В общей сумме задолженности просроченная задолженность ООО «Коммунальные технологии» составляет 972 млн рублей (рост в 1,6 раза). При этом со стороны ООО «Коммунальные технологии» наблюдаются факты намеренного ухода от исполнения своих обязательств по расчетам.
Фото: pixabay.com
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