Правительство Чувашии не намерено оплачивать долги за газ, — СМИ

Премьер-министр Чувашии Иван Моторин заявил, что правительство республики не будет оплачивать долги за газ, образовавшиеся у муниципалитетов. Об этом сообщают местные СМИ.

Председатель кабинета министров пояснил, что долги накопили муниципалитеты и ресурсоснабжающие организации, а не республика. Кроме того, по словам Ивана Моторина, для погашения кредитов власти региона выдавали городам-должникам кредиты.

«ФедералПресс» отправил запрос в правительство республики с целью разобраться в ситуации, однако на момент публикации материала ответ не был получен.

По состоянию на начло июне, в Чувашии долг за газ вырос на 37, 2%. Общий долг муниципальных образований и теплоснабжающих организаций за газ сегодня составляет 1 млрд 465 млн рублей. Основными должниками являются Чебоксары, Шумерля, Алатырь и Вурнарский район.

В общей сумме задолженности просроченная задолженность ООО «Коммунальные технологии» составляет 972 млн рублей (рост в 1,6 раза). При этом со стороны ООО «Коммунальные технологии» наблюдаются факты намеренного ухода от исполнения своих обязательств по расчетам.

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