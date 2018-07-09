Елизавета II и принц Филипп не появились на крещении правнука 

В конце апреля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон (Catherine Middleton) в третий раз стала мамой. В больнице Святой Марии в Лондоне она родила сына. Ранее в этой же клинике на свет появились и старшие ее дети. Слухи о беременности супруги принца Уильяма (Prince William) появились давно, а в СМИ даже появлялась информация, что Миддлтон ждет двойню. Однако позже герцогиня все же объявила о своей беременности. Как и раньше, она сильно страдала от токсикоза. Уже в день, когда малыш появился на свет, она вышла к публике в сопровождении мужа.
Новорожденного мальчика назвали Луи. Спустя три месяца после его рождения Кейт и Уильям приняли решение его покрестить. Сегодня в королевской часовне в Лондоне было совершено таинство. На важном событии присутствовал только лица приближенные к королевской семье. Кейт блистала в белоснежном платье с V-образным вырезом, которое дополнила элегантной шляпкой, Меган Маркл предпочла более сдержанный образ с широкополой шляпой. Однако среди присутствующих не было королевы Елизаветы II (Elizabeth II) и ее мужа принца Филлипа (Prince Philip). Оказалось, что их отсутствие было связано с проблемами со здоровьем.
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Дело в том, что на следующий день после крестин состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Королевских военно-воздушных сил Англии, а в конце недели королева также должна встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Для пары столь почтенного возраста (Елизавете II 92 года, а Филиппу 97) будет достаточно сложно все эти дни быть на ногах, поэтому было решено, что они пропустят крестины правнука, чтобы отдохнуть перед рядом важных мероприятий, сообщают зарубежные СМИ. Таким образом Ее Величество королева в очередной раз показала, как она преданна своему делу.