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Через 30 дней завершится прием заявок на участие в конкурсе «Достояние губернии — 2018»
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Через 30 дней завершится прием заявок на участие в конкурсе «Достояние губернии — 2018» 

ТРК Губерния 1 час назад
Осталось ровно 30 дней на то, чтобы оформить заявку на конкурс «Достояние губернии — 2018». Он организован нашей телерадиокомпанией и общественной палатой Самарской области, при поддержке правительства региона. Агропромышленный комплекс, здоровье, наука и образование, предпринимательство, крупный, средний и малый бизнес, промышленность. Всего 10 номинаций. Они охватывают практически все сферы жизни. В этом году добавились новые направления — «Торговая марка» и «Гостеприимная ГУБЕРНИЯ». Последняя заслуживает отдельного внимания. К участию в ней приглашаются творческие коллективы, устроители фестивалей, выставок и развлекательных программ для жителей и гостей региона, владельцы гостиничного и ресторанного бизнеса, а также волонтеры. Напомним, рассказать о своих достижениях может любая, как государственная, так и частная, организация. Участие абсолютно бесплатное. Возможностью заявить о себе в прошлом году воспользовались более 150 компаний. 30 из них вышли в финал. 10 были удостоены почетного звания «Достояние губернии».
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