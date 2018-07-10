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Арт-директор «Ионотеки» объяснил, почему трансгендера не пустили в его клуб
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Арт-директор «Ионотеки» объяснил, почему трансгендера не пустили в его клуб 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Директор «Ионотеки» Александр Ионов выступил с новым комментарием по поводу скандала, который разразился в Северной столице в начале недели. Ранее Ионов заявил Пятому каналу, что обвинять его в гомофобии — ошибочно и уволнять охранника, который не пустил трансгендерного подростка в суд, он не намерен.
Несколько часов спустя в официальной группе Пятого канала во «ВКонтакте» Ионов написал, что поговорил с сотрудницей клуба, которая видела, как развивался конфликт. По словам директора заведения, оскорбительное «монстр» трансгендеру Мелиссе охранник сказал в ответ на агрессивные попытки молодого «предъявить» половой член.
— Оскорбление в форме слово «Монстр» последовало от охранника Ионотеки только после попытки пострадавшей задрать свою юбку, показать половой член и тем самым подтвердить правдивость паспортных данных, где было указано имя Максим. Я призываю вас повторить подобное поведение у дверей других клубов страны и выяснить будет ли слово «Монстр» единственной реакцией на задирание юбки под которой находится половой член. С нетерпением жду результатов эксперимента! — написал Александр Ионов.
Изображение: vk.com @tv5  Однако участница скандала 17-летняя Мелисса рассказала в интервью Пятому каналу совсем другую историю. По словам девушки, охранник «Ионотеки» был агрессивен с самого начала их разговора.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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