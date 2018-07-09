Девушку-трансгендера не пустили в петербургский клуб «Ионотека», назвав монстром

«Проблема в том, что я трансгендерна и еще не смогла сменить документы и поэтому у меня мужской паспорт, а выгляжу я как девушка», — написала она.

На входе у клуба, по словам Мелиссы, стоял пьяный охранник. «Этот монстр сюда не пройдет, у нас тут нормальные люди отдыхать пришли», — заявил мужчина.

После инцидента Мелисса написала письмо основателю «Ионотеки» Александру Ионову , который также занимается продюсированием певицы Гречки. «Я сожалею, но у вас впереди целая жизнь унижений… [].. Ты дорогуша знала на что шла, вот теперь терпи», — такой ответ получила девушка, после чего Ионов добавил ее в черный список.

После того, как переписка Мелиссы и Ионова попала в сеть, в комментариях ЛГБТ-активисты призвали бойкотировать заведение. Позже сам Александр Ионов написал в комментариях, что сожалеет о случившемся.

Напомним, ранее петербургский хирург Максим Усунгван, специализирующийся на операциях по коррекции пола, рассказал нам, кто решается сменить гендер и сколько это стоит, почему хирургам проще и выгоднее сделать коррекцию груди и за что его осуждают окружающие.

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