Скандал в ночном клубе Петербурга — трансгендера не пустили танцевать

В Петербурге за одну ночь прославился юноша, ставший девушкой. В центре скандала оказался трансгендер, которого не пустили в клуб. Теперь Максим, который через год, когда ему стукнет 18, официально станет Мелиссой — отстаивает свои права. И речь не о его выборе — кем быть, а об охраннике, который на фейсконтроле потребовал от парня поднять юбку.

Платье выше колена, длинные волосы, яркий макияж. Максим с 15 лет называет себя Мелиссой. И, конечно, привлекает внимание людей на улицах. Но никогда еще, говорит, не было таких унижений, как при входе в модный петербургский клуб. Охранник не оценил его наряд.

— Попросил задрать платье и поинтересовался гениталиями, чтобы совпадали с паспортом. Кричал, что я монстр, что таких людей сюда не пускаем. — сокрушается Максим Салихин.

Сегодня Мелисса снова рядом с неприметной дверью на городских задворках — требует сатисфакции. Но хозяева заведения извиняться за охранника и не собираются. В руководстве клуба утверждают — правила одни для всех.

— Охрана может отказать без объяснения причин. Это и произошло — было отказано без объяснения причин, — уточнила менеджер клуба Дарья Вишневская.

А главное, говорят, экзотичный посетитель не только внешним видом охранника смутил, но прежде всего возрастом. Трансгендеру еще нет 18 лет. А все жизненные вопросы решает подруга, которая является его законным представителем — с согласия отца. Даже документ есть.

— Оскорбления со стороны охранника — тоже статья определенная. Посмотрим, что скажут юристы. Но я настроена решительно, — сообщила Елизавета Богдановская.

А ведь трансгендер Мелисса специально перебралась в Петербург подальше от унижений. В родном городе в Татарстане мальчику в юбке было совсем непросто.

— Много раз пытались избить. Когда училась в школе поджигали волосы, — признался Максим Салихин.

Думал, хоть в Северной столице дадут себя женщиной почувствовать. Уже два года принимает гормоны. Пойти еще дальше как раз и мешает нежный возраст. Ведь официально это — несовершеннолетний Максим.

— Не могу поменять документы до 18 лет. Потом хочу пройти комиссию, получить справку и сменить документы. Думаю поменять тело, чтобы было комфортнее, — планирует Мелисса Салихина.

Скандал разделил модную молодежь. Трансгендера, который не прошел фейсконтроль, поддерживают так же неистово, как и критикуют. При входе в модный клуб ее приветствуют оскорбительными криками.

Сторонники трансгендера настроены решительно. Это поначалу были на извинения согласны. Теперь же не просто судом грозят, а еще и обещают устраивать пикеты у ночного заведения, где так сильно задели девичью гордость.