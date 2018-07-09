«Задрали платье, обозвали монстром» — трансгендер об унижениях возле «Ионотеки»

Мелисса, а по паспорту Максим, решила отдохнуть вместе с компанией друзей. Перед тусовкой молодые люди немного выпили и отправились в один из самых модных у местных подростков клубов. При входе у ребят попросили документы (прим.ред. — в «Ионотеку» пускают только с 18 лет), но паспорт Мелиссы очень удивил секьюрити.

— Он начал ругаться и говорить, что это не женщина. Попросил показать кадык. Я показала, потому что не хотела расстраивать друзей — они очень хотели потанцевать. Но конфликт стал разгораться еще сильнее. Мужчина становился еще агрессивнее. Он был ужасно пьян. Заплетался язык, не понимал, что говорит. Попросил меня задрать платье, чтобы посмотреть мои гениталии. Кричал, что я монстр и что таких людей в клуб не пускают. Что туда пришли отдохнуть нормальные люди и ЛГБТ* тут не место. Я попросила позвать администратора, но она сказала, что ничем помочь не может, — вспоминает трансгендер.

Поняв, что с охранником нет смысла спорить, компания молодых людей удалилась из клуба. На следующей день подруга Мелиссы написала о случившемся в интернете и сагитировала ее связаться с арт-директором клуба — Александром Ионовым . Но и он оказался не совсем толерантен.

— Он м**ак! Написал мне, чтобы я терпела оскорбления, если решала стать такой. Вел себя непрофессионально, — говорит девушка.

К слову, сам Ионов уже заявил, что охранника, не пустившего трансгендера, увольнять не собирается. Арт-директор заявил, что сотрудникам своего заведения предоставляет полную свободу мыслей и действий, в то время как представители ЛГБТ-сообщества пытаются искусственно навязать толерантность.

Больше Мелисса в «Ионотеку» не пойдет и не будет разбираться с руководством клуба. Девушка признается: инцидент ее ни капли не задел, так как оскорбления она терпит еще со школы. Согласиться на интервью и написать Ионову ее якобы попросили друзья. Молодые люди просто хотят привлечь внимание к проблемам трансгендеров в России.

— Это мое право — быть такой, какая я есть. И мой паспорт не определяет меня как личность, — заключила Мелисса.

Ранее Пятый канал сообщал, что певица Гречка «угорает» с ЛГБТ-активистов, возмущенных скандалом с трансгендером.

ЛГБТ* — аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.