Медали «За любовь и верность» получили юбиляры семейной жизни

В зеленоградском ЗАГСе, в честь Дня семьи, любви и верности, памятными медалями наградили семейные пары, прожившие в браке несколько десятков лет.

Вручали медали и поздравляли семейные пары заместитель префекта Дмитрий Морозов и муниципальный депутат от Силино Алексей Горбачев . Всего подарками и наградами было отмечено 19 семей.

Самый большой стаж семейной жизни — 60 лет, в этом году отметили семьи Журавлёвых и Голубевых. 58 лет вместе прожили супруги Тамбовцевы.

Семьи Трутневых и Балашовых отпраздновали 56 лет совместной жизни. На праздничном чествовании семейных пар, Анатолий Балашов прочёл стихотворение о семье.

Семья Зимяниных получила две медали. Одну награду за 51 год совместной жизни, второй медалью отметили Людмилу Николаевну Зимянину как жену офицера.

Чета Муриных была награждена за 44 года совместной жизни. В этот день были отмечены наградами семьи: Мосягины— 37 лет вместе, Шишовы-36 лет в браке, Поповы, Шуликовы, Рымарчук, Зелевы, Раковские, Бусыгины.