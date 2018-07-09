Вторые роды — легче или сложнее?

Как считает современная медицина, для полного восстановления женщины после первой беременности требуется 3-5 лет. Только по прошествии этого времени организм женщины полностью готов к новой беременности и вторым родам. Существуют ли принципиальные отличия от первых вторых, а также последующих родов? Каковы особенности вторых родов?

Что необходимо знать о вторых родах?

Первой особенностью, о которой необходимо помнить женщинам при подготовке к повторным родам, является отсутствие «предвестников» или, как их еще называют, тренировочных схваток. Предвестники — достаточно слабые сокращения гладкой мускулатуры матки, которые могут наблюдаться за несколько дней, а иногда и недель до родов. Однако такие сокращения не приводят к раскрытию шейки матки, а значит и началу родовой деятельности.

Первую беременность может также отличать такое явление, как «опущение живота» за 1-2 недели до наступления родовой деятельности. Это происходит вследствие продвижения головки малыша в малый таз женщины. Часто беременные говорят о том, что «стало легче дышать» — уменьшилось давление матки на диафрагму и легкие будущей матери. При второй беременности подобное проявление приближающихся родов совсем отсутствует либо выражено очень слабо.

Часто беременные женщины предполагают, что отхождение околоплодных вод и начало схваток при повторной беременности будет происходить в том же порядке (сначала отошли воды, после начались схватки), что и при первой. Но признаки начала родовой деятельности при повторных (вторых и последующих) родах могут не повторять предыдущие.

Часто можно услышать мнение о том, что вторая и последующие беременности всегда заканчиваются раньше уставленной 40 недели. Это далеко не всегда так. Срок начала родов зависит исключительно от состояния здоровья матери и ребенка, стиля жизни беременной женщины, ее наследственности, от качества протекания самой беременности и т.д.

Еще одним достаточно опасным заблуждением можно считать уверенность в том, что повторно беременная женщина обязательно почувствует приближение начала родовой деятельности (примерно на сроке 38-39 недель), это не происходит так внезапно как в первый раз, а женщине уже знакомы все ощущения. Протекание вторых родов, в том числе и особенности их начала, могут принципиально отличаться от вашего предыдущего опыта, об этом необходимо помнить. Это может не только сохранить здоровье вам и вашему малышу, но, возможно, и сохранить жизнь.

Родовые пути женщины при повторной беременности уже подготовлены к прохождению по ним малыша, они гораздо более эластичные и быстрее растягиваются. Это значительно уменьшает время схваток при повторных беременностях, а также время прохождения потуг (при первой беременности время периода схваток с около 8-12 часов, потуг — 1-2 часа, при повторных беременностях — 6-7 часов, потуг — 15-30 минут соответственно).

Акушеры-гинекологи предупреждают нас о том, что раскрытие шейки матки и ее укорочение при повторной беременности происходит в среднем в 1,5-2 раза быстрее, чем в процессе первых родов (скорость раскрытия шейки матки при первых родах около 1 сантиметра в час, при вторых и последующих родах — 1,5-2 сантиметра в час). А это значит, что при малейшем подозрении на начало родовой деятельности (при появлении даже незначительных болевых ощущений) необходимо срочно ехать в роддом. Особенно, если срок беременности превышает 36-37 недель.

В момент наступления схваток при повторной беременности многие женщины отмечают их большую интенсивность и болезненность по сравнению с первыми родами. И это объективно так. Нервные окончания, находящиеся в матке женщины, становятся более восприимчивыми и чувствительными, что вызывает усиление болезненных ощущений при схватках.

По отзывам женщин, прошедших через вторые роды, можно сказать, что они прошли легче, несмотря на более интенсивные болевые ощущения. Это говорит лишь о том, насколько большое значение имеет психологическая подготовка к родам. Женщины в процессе вторых родов испытывают гораздо меньший страх и панику, они понимают, что происходит на данный момент и что будет происходить в дальнейшем. Это дает им ощущение уверенности в собственных силах и относительного спокойствия.

На момент начала первых родов так называемая слизистая пробка чаще всего успевает полностью отойти. Причем происходит это постепенно и незаметно для самой женщины. Из-за особенностей раскрытия шейки матки при повторных беременностях отхождение слизистой пробки происходит резко, в течение нескольких дней последней недели беременности. Если вы зафиксировали, что пробка отошла, обязательно покажитесь врачу.

Разрывы и любые другие повреждения при повторных родах встречаются гораздо реже. Это связано как с подготовкой родового канала, так и с поведением самой женщины (она более спокойна и восприимчива к рекомендациям врачей в период схваток и прохождения самих родов). Кроме того, важно время, которое прошло с момента прошлых родов и получения предыдущих травм. Чем больше времени прошло, тем меньше вероятность образования повторных разрывов на месте старых рубцов. Большое значение имеет и отсутствие нагноений на месте микротравм слизистых оболочек матки, шейки матки и влагалища, а также нагноений на месте швов (или уже образовавшейся рубцовой ткани).

Роды после проведенного кесарева сечения

Много вопросов вызывает вторая беременность и роды, если первые закончились оперативным вмешательством — кесаревым сечением. Возможны ли естественные роды после кесарева сечения? До недавнего времени мнение медиков было однозначно и весьма категорично — после проведенного ранее кесарева сечения роды естественным путем невозможны, слишком большому риску подвергается как сама роженица, так и ее ребенок. Если ранее было проведено кесарево сечение, значит, последующие роды будут проводиться только путем того же кесарева сечения. Было ли это оправданно? Несомненно! Необходимо учитывать существующий на тот момент уровень медицинской техники и используемые технологии. Например, разрез в обязательном порядке делался вдоль мышечного волокна (т.е. вертикально), сейчас он делается горизонтально. Такой разрез более сложен с точки зрения заживления, но при таком способе гораздо меньше вероятности повреждения послеродового рубца при наступлении последующих беременностей. Естественные роды или повторное кесарево сечение?

Для принятия решения о возможности родов естественным путем медикам необходимо иметь максимум информации о наличии прерванных беременностей, в том числе и абортах. О том, как проходил послеоперационный период после проведенного кесарева сечения: была ли проведена антисептическая терапия и какая, было ли зафиксировано повышение температуры тела роженицы, как и в какие сроки проходило заживление рубца и сокращение матки (имели ли место нагноения или воспаления шва, а также повторные его иссечения). На принятие окончательного решения влияют данные УЗИ рубца, которое проводится в 3 триместре беременности (его толщина должна быть более 5 миллиметров).

Будет ли проведено повторное кесарево сечение или роды пройдут естественным путем также зависит от причины, по которой была проведена первая операция. Если причиной является анатомически узкий таз роженицы, наличие у нее сердечнососудистых, гормональных или иных хронических заболеваний, то с большой долей вероятности можно сказать, что и вторые роды будут проводиться с помощью кесарева сечения. Если же причина в неправильном положении плода, (например, в тазовом предлежании), то вторые роды могут проходить естественным путем (конечно, если в этот раз предлежание ребенка не вызывает вопросов или опасений).

Еще одним важным критерием в этом вопросе является место крепления плаценты. Если оно приходится на место расположения рубца, то естественные роды считаются нежелательными. Это связано с большой вероятностью отслойки плаценты, появления кровотечения и прямой угрозы жизни для матери и ребенка.

Чтобы убедиться, что естественные роды возможны, рассматривается и технология, по которой был сделан шов после проведения кесарева сечения. Предпочтительнее, чтобы он был непрерывным (а не отдельным) и закреплен современными синтетическими материалами.

Абсолютным показанием к проведению очередного кесарева сечения является наличие 2 и более предыдущих подобных операций.

Если было принято положительное решение о возможности естественных родов и уже началась родовая деятельность, вам необходимо внимательно наблюдать за своим самочувствием. Если вы заметите, что появились обильные кровавые выделения, вы чувствуете боль и между схватками, родовая деятельность слишком быстро развивается, частые и достаточно болезненные схватки без раскрытия шейки матки, обязательно как можно скорее расскажите об этом врачу. Все это может говорить о том, что возникла угроза существующему рубцу.

Как подготовиться к естественным родам Почему же так много женщин, которым было проведено кесарево сечение, так стремятся в последующем к естественным родам? Все просто, естественные роды повышают вероятность благополучного исхода родов, а также помогают избежать возможных осложнений:

развития проблем с дыхательной системой малыша;

проблем с организацией правильного грудного вскармливания;

всевозможных родовых травм, связанных с проведением полостной операции;

кровопотери роженицы в момент проведения или после кесарева сечения;

проблем с послеоперационным восстановлением женщины: возможным инфицированием, образованием спаек, повреждением внутренних органов.

Как правильно подготовиться к проведению естественных родов? Если беременность запланированная, подготовьтесь к ней:

любые физические нагрузки, в том числе направленные на укрепление мышц брюшного пресса и передней брюшной стенки дадут положительный результат;

приведите в порядок свой вес;

наладьте правильное питание и режим дня.

После наступления беременности:

самое главное, после наступления беременности соблюдать все рекомендации врачей и график проведения необходимых исследований;

внимательно следить за набором веса во время беременности, лишний вес может стать показанием к проведению кесарева сечения;

чтобы избежать внезапно возникших проблем, уже на 38 неделе необходимо лечь в стационар.