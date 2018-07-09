Уморившую младенца голодом нижегородку осудят за убийство

Следователи отдела по Канавинскому району СК по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела в отношении нижегородки, которая уморила голодом своего сына-младенца. Женщина обвиняется по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения приговора.

Как сообщалось ранее, мальчик родился в апреле 2017 года. 35-летняя мать ребенка и ее 32-летний муж, являвшиеся приверженцами секты «Анастасия», не исполняли обязанности по его воспитанию и кормлению, в результате чего ребенок похудел с 4 до 2,5 кг, у него развились тяжелые заболевания, и медикам пришлось госпитализировать ребенка в реанимацию. Спасти его жизнь врачи не смогли.

В сентябре 2017 года суд Канавинского района поместил супругов в специализированную клинику. А в марте 2018 года женщину направили в институт психиатрии им. Сербского.

Сейчас уголовное дело с обвинением по статье «Убийство» направлено в прокуратуру для утверждения приговора.