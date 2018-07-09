Внебрачная дочка Серова сыграла свадьбу в Америке

Дочка Александра Серова опубликовала трогательный видеоролик со свадьбы, которая состоялась в США. Некоторое время назад внебрачная дочь артиста вышла замуж. Грандиозное торжество молодожены решили отложить на лето. И только в минувшие выходные, новоиспеченные супруги организовали роскошную вечеринку, собрав самых близких друзей и родственников.

Для церемонии Алиса выбрала модное в этом сезоне нюдовое платье-бюстье с пышной юбкой, а жених появился в костюме серого цвета. В присутствии близких и друзей молодожены обменялись клятвами верности. Мама невесты Валентина не смогла сдержать эмоций, и в самой трогательный момент разразилась слезами. На семейных фото дочка Александра Серова — Алиса позирует с новоявленными родственниками со стороны жениха.

Напомним, что Алиса не общается с Александром Серовым, поэтому не приглашала его на свадьбу. Девушке было крайне неприятно, что он распространял негативную информацию о ее матери. «Я бы на его месте никогда у него ничего не просила бы. Чтобы не случилось у меня в жизни, я к Серову никогда не приду», — отметила Алиса в эфире одного из ТВ-шоу. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1509696174177026677_41687807"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

«Я была совсем девочка, к тому же, у меня была строгая семья. Мне так и сказали: либо аборт, либо мы тебя выгоняем. Я решила рожать для себя от любимого человека. Он был такой яркий, все время шутил и смеялся. И Алиса родилась вся в отца, черненькая, с такой же ямочкой на подбородке. С Серовым я не советовалась, алиментов не просила. У меня к нему нет никаких претензий, это было мое решение», — приводит kp.ru слова Валентины, подарившей певцу дочку.

К слову, сестра Алисы по отцу — Мишель Серова наладила с девушкой теплые отношения. Как родные друг другу люди, они стараются сохранять дружеские отношения и интересоваться тем, что происходит в жизни каждой из них.