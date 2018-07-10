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Младшая сестра Ким Кардашьян избавилась от филлеров в губах
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Младшая сестра Ким Кардашьян избавилась от филлеров в губах 

WomanHit.ru 10 июля 2018
Фото: WomanHit.ru
В прошлом году звезде телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер исполнилось 20 лет. На сегодняшний день она успешная модель и блогер. Не так давно девушка занялась бизнесом — выпустила собственный косметический бренд.
С юных лет она знала все о тонкостях макияжа, а на ее сраницах в социальных сетях можно найти видео-уроки по созданию образов на разные случаи жизни с ее участием. Теледива успела провести и множество более серьезных экспериментов со своей внешностью.
Поговаривают, что она увеличила себе губы еще в 16 лет. Как бы то ни было, на опубликованных на днях фото Кайли показалась перед фолловерами после процедуры извлечения филлеров. Преображение прошло на ура — в комментариях многие отметили, что так модель выглядит гораздо лучше.
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