Младшая сестра Ким Кардашьян избавилась от филлеров в губах

В прошлом году звезде телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер исполнилось 20 лет. На сегодняшний день она успешная модель и блогер. Не так давно девушка занялась бизнесом — выпустила собственный косметический бренд.

С юных лет она знала все о тонкостях макияжа, а на ее сраницах в социальных сетях можно найти видео-уроки по созданию образов на разные случаи жизни с ее участием. Теледива успела провести и множество более серьезных экспериментов со своей внешностью.

Поговаривают, что она увеличила себе губы еще в 16 лет. Как бы то ни было, на опубликованных на днях фото Кайли показалась перед фолловерами после процедуры извлечения филлеров. Преображение прошло на ура — в комментариях многие отметили, что так модель выглядит гораздо лучше.