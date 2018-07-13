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Социальный лифт. Четыре богатейшие женщины заработали на Instagram
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Социальный лифт. Четыре богатейшие женщины заработали на Instagram 

Forbes.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
В 2018 году в рейтинге самых богатых женщин в американском бизнесе семь новых лиц. Для попадания в число лидеров в этом году необходимо было преодолеть порог в $320 млн Самой богатой из новых участниц оказалась Анастасия Соаре, заработавшая $1 млрд на услугах по коррекции бровей. Больше половины новых участниц рейтинга обязаны своими состояниями росту спроса на косметику среди представителей поколения Z. Одна из них — Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян, имеющая 110 млн подписчиков в Instagram и владеющая собственным косметическим брендом Kylie Cosmetics. Она является самой молодой в рейтинге Forbes — в августе ей исполнится 21 год.
7 новых участниц рейтинга самых богатых женщин в американском бизнесе — в нашей галерее.
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Женский форум  Ещё 21 источник 
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