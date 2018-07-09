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Супруга Дмитрия Певцова впервые назвала причину, по которой долго не могла иметь детей
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Супруга Дмитрия Певцова впервые назвала причину, по которой долго не могла иметь детей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Не так давно гостем программы Бориса Корчевникова был актер Дмитрий Певцов, который откровенно рассказал о своем знакомстве и отношениях со своей любимой женой Ольгой Дроздовой.
Пара познакомилась на съемках. Дмитрий влюбился в Ольгу с первого взгляда, но на тот момент у Дроздовой был богатый ухажер в Швейцарии, но она рассталась с ним ради Певцова, так как артист не мог жить без Ольги и всеми силами добивался актрисы. Дроздова сдалась и прилетела из Швейцарии обратно в Россию, променяв богатого ухажера на бедного актера. Первое время они жили в общежитии, но были совершенно счастливы. Именно Ольга настояла на том. чтобы Дмитрий начал общаться со своим сыном Даниилом, которого не стало в 2012 году. Дроздова помогла мужу пережить эту трагедию.
У пары долгое время не было детей — лишь через 15 лет у них родился сын Елисей. Ольга и Дмитрий долгие годы мечтали о семье, но актриса никак не могла забеременеть. Артисты уже смирились с тем, что у них не будет детей.
«Теперь я понимаю, почему не получалось. Тогда же это была абсолютно аномальная история, мы были здоровы. Я, как и многие девушки того поколения, по молодости и глупости сделала аборт. Ведь тогда запрещено было иметь детей на первых курсах института. Спустя годы я поняла, что расплачивалась за свою ошибку, но лишь через 15 лет Бог подарил мне ангела», — призналась Дроздова.
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Ольга и Дмитрий решили обвенчаться. Лишь после этого у пары наконец появился сын. «Я прорыдала все венчание, ведь батюшка открыл мне глаза и сказал, что аборт — это тоже убийство. Тогда я наверно и осознала свою страшную ошибку», — рассказала Дроздова. Когда Ольга узнала о беременности, то потеряла дар речи.
Ольга призналась, что поняла, что любит своего мужа только после рождения сына. «Я по жизни одиночка, я до сих пор иногда сомневаюсь в своих чувствах. Я так скажу, меня поймут только мамы мальчиков, ведь после рождения сына иначе смотришь на мужчин», — делится актриса. Несмотря на такие заявления, Ольга и Дмитрий вместе уже 27 лет.
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