Юные астраханцы продолжают изучать «Азбуку дорожного движения»

На Набережной реки Волги сотрудники отдельного батальона ДПС № 1 провели очередное мероприятие в рамках познавательно-игровой программы «Азбука дорожного движения». Инспекторы напомнили отдыхающим астраханцам и гостям города основы безопасного поведения на проезжей части.

Инспекторы рассказали детям и их родителям, как переходить дорогу и показали сигналы регулировщика. Им также напомнили о необходимости применять световозвращающие предметы в тёмное время суток.

Различные дорожные ситуации были разобраны в развёрнутом полицейскими мобильном автогородке. Там были установлены макеты дорожных знаков, светофор и перекрёсток.