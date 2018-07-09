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Юные астраханцы продолжают изучать «Азбуку дорожного движения»
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Юные астраханцы продолжают изучать «Азбуку дорожного движения» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
На Набережной реки Волги сотрудники отдельного батальона ДПС № 1 провели очередное мероприятие в рамках познавательно-игровой программы «Азбука дорожного движения». Инспекторы напомнили отдыхающим астраханцам и гостям города основы безопасного поведения на проезжей части.
Инспекторы рассказали детям и их родителям, как переходить дорогу и показали сигналы регулировщика. Им также напомнили о необходимости применять световозвращающие предметы в тёмное время суток.
Различные дорожные ситуации были разобраны в развёрнутом полицейскими мобильном автогородке. Там были установлены макеты дорожных знаков, светофор и перекрёсток.
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