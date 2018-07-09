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Кошка из Пскова стала мамой для двух сурикатов
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Кошка из Пскова стала мамой для двух сурикатов 

Petstory 1 час назад
Фото: Petstory
Несколько дней назад обычная домашняя кошка Нюша стала мамой для двух новорожденных сурикатов, от которых их родная мать отказалась сразу после рождения. Как рассказала жительница Пскова Ольга Бабкина порталу ЦДИ ПО, самку суриката ей оставила знакомая на передержку. Но вскоре выяснилось, что животное беременно, и спустя несколько дней на свет появились два новорожденных суриката. Правда, малыши чуть не погибли из-за того, что мать не стала о них заботиться. Ольга обнаружила их уже похолодевшими, и потребовалось немало сил и времени на то, чтобы вернуть их к жизни.
Зато кошка Нюша сразу после знакомства с сурикатами приняла малышей: начала за ними ухаживать и вылизывать, а спустя три недели у нее появилось молоко, и она стала кормить малышей. До этого хозяйка сама кормила их из бутылочки козьим или кошачьим молоком.
СУРИ и КОТИ! #сурикаты #сурикатырулят #сурикатдома #сурикатдомашний #сурикатытакиесурикаты #сурикатики #псков Публикация от Olga Babkina (@babkinaolgaenot) 6 Июл 2018 в 4:09 PDT  После завершения передержки маленьких сурикатов забрали вместе с матерью, но Ольга смогла выкупить крох, к которым так привыкла. Теперь она рассказывает о жизни необычной семьи на своей странице в Инстаграме, там же делится фото и видео с Нюшей и малышами.
Сурикотики! #котикиправятмиром #сурикат #сурикаты #сурикатики #сурикатырулят #сурикатытакиесурикаты #сурикатдома #сурикатдомашний #псков Публикация от Olga Babkina (@babkinaolgaenot) 4 Июл 2018 в 1:50 PDT  СУРИ и Коти! #сурикаты #сурикат #сурикатики #сурикатырулят #сурикатытакиесурикаты #сурикатдомашний #сурикатдома #псков Публикация от Olga Babkina (@babkinaolgaenot) 3 Июл 2018 в 11:24 PDT  Фотографии: Коллекция/ iStock
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