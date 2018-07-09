ЗМЗ улучшил качество двигателей для УАЗов

УАЗы избавятся от одной из своих давних (можно сказать, фольклорных) проблем. Из двигателей семейства ЗМЗ-409 больше не будет сочиться моторное масло. Производитель силовых агрегатов потратил семь миллионов рублей на улучшение качества их сборки.

«В рамках корпоративной программы по улучшению качества выпускаемой продукции на главном сборочном конвейере 4-цилиндровых двигателей внедрена роботизированная ячейка для нанесения герметика на масляный картер двигателя. Ранее технологическая операция по нанесению герметика производилась вручную», — говорится в сообщении Заволжского моторного завода

Роботизированная ячейка исключает зависимость от человеческого фактора при выполнении сборочной операции и обеспечивает как качество соединения деталей, так и достаточную производительность, необходимую для сборки двигателя. Что в результате позволяет исключить во время эксплуатации двигателя возможные течи масла между блоком цилиндров и масляным картером.

Реализована также еще одна мера по улучшению качества производства. На ЗМЗ стали применять прокладки с герметизирующей полоской, что позволяет исключить возникновение течей масла и антифриза.