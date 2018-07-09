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Фестиваль «Энергия жизни» посетили жители Измайлова
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Фестиваль «Энергия жизни» посетили жители Измайлова 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
На спортивном празднике Измайловского парка побывали участники студий и секций Центра культуры и спорта «Измайлово».
В Измайловском парке в пятницу состоялся фестиваль для людей старшего возраста «Энергия жизни». Одними из участников праздника стали обучающиеся в секциях и студиях ЦКС «Измайлово».
Измайловцы приняли участие в мастер-классах по латине и дыхательной гимнастике. С удовольствием они послушали, и даже потанцевали под ретро-хиты в исполнении эстрадного оркестра «Звёзды Ретро».
Уходили все домой довольными и счастливыми. Но самой счастливой в этот день оказалась воспитанница секции «Движение-жизнь» из ЦКС «Измайлово» Маргарита Пополова. Ведь по результатам беспроигрышной лотереи Маргарите Семеновне достался один из главных призов — поездка на теплоходе на двоих.
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