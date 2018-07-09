Огненный Дзюба, лысый Глушаков и бородатые фанатки. Лучшие фото субботы на ЧМ

В субботу на чемпионате мира определились все полуфиналисты. Сборная Англии продолжила писать свою новую историю, со счетом 2:0 обыграла шведов и теперь поборется за медали. А вот сборная России преподнести еще одну сенсацию не смогла. Команда Черчесова затащила хорватов в серию пенальти, но промахи Смолова и Фернандеса оставили наших без полуфинала. За выход в финал Хорватия сыграет с Англией, вторую путевку разыграют Франция и Бельгия.

Вера дня В сборную верили. И на самом деле — сборная не подвела.

Гол дня Денис Черышев на этом ЧМ забивал много. И почти всегда красиво.

Прощание дня Сергей Игнашевич завершил карьеру и сделал это красиво. Два матча по 120 минут в плей-офф ЧМ и два забитых пенальти.

Тренер дня Гарет Саутгейт вывел Англию в плей-офф чемпионата мира. Тренер от народа.

Футболка дня За три недели в России можно понять многое.

Улыбка дня Впереди полуфиналы чемпионата мира, а английские фанаты до сих пор улыбаются. Очень неожиданно.

Образ дня Бородатые фанатки шведам не помогли. Скандинавы летят домой.

Вратарь дня Англичанин Пикфорд сделал невозможное — доказал, что в его стране есть крутые голкиперы.

Праздник дня Англия не верит своему счастью. До Кубка мира — два шага.

Автомобиль дня Нога Акинфеева, Усы Надежды, цвета российского флага — эта машина просто идеальна.

Фанаты дня Роналду и Месси в субботу топили за Россию. Увы, но на этом чемпионате мира две главные звезды мирового футболу удачу не приносят.

Герой дня Артем Дзюба по полной отработал на поле, а затем заводил команду перед серией пенальти и плакал на послематчевом интервью. Вместе с ним плакала вся страна.

Фейл дня Федор Смолов провалил домашний чемпионат мира. Неудачная «паненка» в четвертьфинале — еще одно подтверждение этому.

Эмоции дня Счастье хорватов и горе россиян. Два фото, которые все объяснят.

Акинфеев дня Вратарь сборной России снова был хорош в серии пенальти — один отбил, чтобы вытащить удар Модрича ему не хватило совсем чуть-чуть. Как и всей сборной. И все равно: «СПАСИБО!»

Признание дня «У меня много недостатков. Их даже больше, чем хороших качеств. Но я никогда не жалею о принятых решениях». Станиславу Черчесову не о чем жалеть — его сборная выдала максимум.

Гость дня В Москву в субботу приехал Кубок Стэнли. На несколько часов столица забыла о футбольном ЧМ.

Поддержка дня За сборную России в последние несколько недель топили даже звезды НХЛ. В субботу им тоже было грустно.

Дуэль дня Россия против Хорватия — один из лучших матчей чемпионата мира и в истории российского футбола. Однозначно.

Кадр дня Сборная России вынуждена была сдаться. Дальше идут хорваты, но эта победа далась им очень непросто.

Поступок дня Капитан «Спартака» Денис Глушаков обещал побриться наголо, если Россия пройдет Хорватию. Этого не случилось, но Глушаков все равно сменил имидж. Сборная заслужила.

Фоторепортаж с матча Россия — ХорватияФоторепортаж с матча Швеция — Англия