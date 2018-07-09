В Вилегодчине «Земляков» потчевали хлебом со льном и деревенским суслом

«Вилегодская изба» в селе Ильинско-Подомское принимала в своих стенах экспедицию «Земляки». Хозяйки в традиционных нарядах устроили путешественникам ужин по местным обычаям — угощали хлебом с льняными зернами, малосольными огурчиками, сдобренной зеленью картошкой из печи и деревенским суслом.

На территории Вилегодского района встретились в прошлом финно-угорская и русская новгородская культуры. Их слияние дало удивительный результат в культуре и традициях, бытующих до сих пор.

«Вилегодская изба» в Архангельской области — уникальный культурный центр. Здесь музейные работники и историки постарались в точности воссоздать атмосферу деревенского быта, вплоть до внутреннего убранства с сутками (красный угол), середью (женская часть) и русской печью. Специально для туристов в избе проводят инсценировки. Сотрудники в костюмах с непередаваемым говором Вилегодчины в игровой форме знакомят гостей с историей, традициями и обрядами архангелогородцев.

Все подобные экскурсии завершаются трапезой, где каждое действие имеет важное обрядовое значение. Как рассказали «Землякам» хозяйки избы, сначала на стол ставят соль и хлеб, приговаривая: «Хлеб и соль на стол, все ссоры — под стол». К еде приступают только после разрешения главы дома — принимал гостей глава Вилегодского района Алексей Аксенов . Ему необходимо было ударить большой деревянной ложкой по столу, и тогда все могли взяться за еду. Трапеза началась с хлеба с льняными зернами. Хозяйки пояснили, что булку надо передавать друг другу и отламывать по кусочку, последний ломоть дарует обладателю особые привилегии перед главой дома.

«В какой бы час не постучался этот человек, хозяин обязан приютить его, накормить и дать ночлег. Если же денег взаймы попросит — дать любую сумму», — велели хозяюшки.

Последний кусок достался руководителю фотослужбы БНК Виктору Бобырю, теперь он желанный гость в Вилегодской избе.

Лен вообще для Вилегодчины имеет особое значение. Как пояснил Алексей Аксенов, до 1970-х годов прошлого века тут активно развивалась льняное дело — его выращивали, ткали из него.

Сам лен считался одним из самых лучших, им даже торговали в Лондоне. Благодаря удобренной золой земле и белым ночам он рос длинным и прочным. И сейчас про лен не забывают: в местном доме культуры возрождается ткачество, шьют костюмы и занавеси — они же украшают Вилегодскую избу.

Потчевали гостей мясным супом, картошкой с зеленью из печи, брусникой, сметаной, «колобушками» и рыбным пирогом. Последний — главное блюдо на свадьбах, по нему даже гадают на будущего ребенка молодоженов. Будет щука — родится девочка, если елец — мальчик.

В качестве напитков «Землякам» предложили деревенское пиво — его в течение нескольких дней готовят по особому рецепту местные умелицы. Так как ингредиенты натуральные, сусло получается нежным и мягким. Его опробовали даже водители «Земляков», ведь оно безалкогольное.

9 июля «Земляки» целый день проведут в Сыктывкаре. Их ждет знакомство с усть-цилемской экспозицией Национального музея Коми, посещение выставки старообрядческих икон в Национальной галерее республики и небольшой концерт землячества «Русь Печорская».

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