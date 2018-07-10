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Избитый депутат Жигарев попросил экс-подругу вернуть все подарки
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Избитый депутат Жигарев попросил экс-подругу вернуть все подарки 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Обидчиком депутата ЛДПР Сергея Жигарева стал приятель его бывшей девушки, 24-летней модели Ольги. Подробности истории выяснил «МК».
Жигарев, возглавляющий в Госдуме комитет по экономической политике, познакомился с эффектной шатенкой из Казани на вечеринке в сентябре 2017 года. Официально, Жигарев женат и воспитывает троих детей (старший сын Кирилл — депутат Мособлдумы).
По словам источников, депутат регулярно задаривал Ольгу дорогими подарками, у девушки появился «Мерседес». В январе 2018 года пара рассталась, причем по инициативе Ольги. Жигарев категорически не хотел терять подругу и даже дал время девушке «одуматься».
У Ольги, тем временем, появился новый поклонник, уроженец Чечни. Ему она и пожаловалась на «давление» со стороны прежнего влиятельного ухажера. После того, как с депутатом произошел окончательный разрыв, Жигарев попросил Ольгу вернуть все подарки.
Уже бывшие любовники встретились возле дома Ольги на улице Полины Осипенко, на севере Москвы. Полина была за рулем «Мерседеса», Жигарев — на пассажирском кресле. Они о чем-то эмоционально спорили, затем к автомобилю подошел новый ухажер модели. Как пишет издание, «он открыл дверь „Мерседеса“, схватил политика за куртку, бесцеремонно протащил несколько метров по земле и стал бить кулаком по лицу».
После этого, депутат обратился за медицинской помощью, серьезных травм врачи у пострадавшего не выявили.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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