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FIFA ждет заточенных в пещере Таиланда детей на закрытие ЧМ
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FIFA ждет заточенных в пещере Таиланда детей на закрытие ЧМ 

360tv.ru 56 минут назад
Президент Международной ассоциации футбола (FIFA) Джанни Инфантино надеется, что детскую футбольную команду с тренером скоро спасут из тайской пещеры Тхам Луанг и они смогут приехать на финал чемпионата мира. Приглашение он направил в Федерацию футбола азиатской страны. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо Инфантино.
«Мы надеемся, что они в скором времени воссоединятся с семьями, и если здоровье позволит им путешествовать, FIFA рада пригласить их на финал чемпионата мира», — заявил глава футбольной организации.
Он отметил, что переживает за ребят и с волнением следит за спасательной операцией в Таиланде. Также Инфантино передал слова поддержки родственникам.
Группа из 13 юных футболистов вместе с тренером 23 июня отправились на экскурсию в пещеру. Однако ущелье затопило водой. Команда оказалась отрезана от выхода. Только через 10 дней пропавших нашли. Они ушли на пять километров вглубь грота.
Специалисты провели операцию по успешному спасению четырех мальчиков. По последний информации, они хорошо себя чувствуют, но для медицинского обследования направлены в больницу.
Тайские спасатели 9 июля возобновили операцию по выводу юных футболистов из пещеры. Перерыв сделали для замены использованных ранее баллонов со сжатым воздухом. Устройства расставляют на протяжении всего маршрута эвакуации.
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