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Тюменцы представят Россию на конкурсе по безопасности движения в Венгрии
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Тюменцы представят Россию на конкурсе по безопасности движения в Венгрии 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 9 июл — РИА Новости. Команда школьников из Аромашевского района Тюменской области, победившая в финале Всероссийского конкурса «Безопасное колесо-2018», представит Россию на международном конкурсе по безопасности дорожного движения в Венгрии, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора региона.
"Финал российского конкурса состоялся в Краснодарском крае. Конкурсные испытания проходили команды из 84 регионов. Победила команда из Аромашево. Теперь ребята будут защищать честь страны на международном конкурсе в Венгрии", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что программа «Безопасное колесо» в Аромашевском районе действует с 2013 года, обучение по ней уже прошли более 400 детей. Главная цель — сформировать у ребят устойчивые навыки безопасного поведения на дорогах и улицах.
"Несмотря на свой юный возраст, вы уже добились немалых успехов в областных, всероссийских и даже международных соревнованиях. Поздравляю вас с недавней победой. Знаю, что конкуренция в этом конкурсе велика. И в нем выигрывают только самые подготовленные", — обратился к команде юных инспекторов движения врио губернатора Тюменской области Александр Моор.
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