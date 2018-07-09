Илон Маск испытал «детскую субмарину» для спасения тайских подростков

В тайской пещере ждут спасения подростки и их тренер по футболу, из-за наводнения оказавшиеся отрезанными от выхода. Вчера подводники испытали миниатюрную субмарину, наскоро построенную инженерами SpaceX специально для вызволения детей. В качестве корпуса подводной лодки использовали баллон из-под сжиженного кислорода ракеты Falcon 9. Правда, пока инженеры монтировали лодку, спасатели нашли другой способ вывести детей из пещеры; четверо уже спасены и сейчас находятся в больнице. Подлодка может и не пригодится, но ее все равно везут самолетом из Лос-Анджелеса в тайланд — на всякий случай.

Сегодня утром Илон Маск опубликовал в твиттере видео испытаний лодки: в бассейне инженеры имитируют узкий проход, который, возможно, предстоит преодолеть субмарине в затопленной пещере. Лодка очень маленькая: диаметр корпуса — всего 31 сантиметр; это должно позволить лодке пройти через самые узкие места пещеры. По некоторым оценкам, в отдельных местах проход сужается до 38 сантиметров.

В цилиндр вряд ли поместится взрослый, но тайские подростки, особенно младшие из группы, смогут в нем разместиться.

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ

— Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.