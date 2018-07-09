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В Калининграде изменилась схема начислений за горячую воду
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В Калининграде изменилась схема начислений за горячую воду 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
В Калининграде, в домах с централизованной системой горячего водоснабжения (когда в дом подаётся горячая вода, приготовленная в центральном тепловом пункте), с 1 июля изменилась схема начислений за горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ранее начисления за горячую воду в домах такого типа производились за 1 м. куб. горячей воды по тарифу 167,56 рублей.
Теперь начисления разделены на компонент «тепловая энергия» (по новому тарифу 2342,12 рублей за гигакалорию) и компонент «холодная вода» (по тарифу 24,21 руб. /м.куб). Проще говоря, при расчете платы за горячую воду количество кубов холодной воды умножат на количество потраченной на их подогрев энергии.
Калининградцам стоит быть готовым к тому, что цена на горячую воду может меняться ежемесячно и быть выше привычного.
«Цена за кубометр горячей воды может превышать установленный норматив, если не все жильцы вовремя подали показания, если они неточны, если не совпадает количество зарегистрированных и реально проживающих граждан. Также на это может повлиять отсутствие энергосберегающего оборудования, незаконные реконструкции внутри помещений от системы горячего водоснабжения или разрегулированная внутридомовая система», — поясняли ранее специалисты.
Отметим, что в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения (когда горячая вода приготавливается в теплопункте дома) цена за подогрев кубометра холодной воды будет определяться с учетом установленных нормативов, и останется неизменной в расчетных периодах.
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