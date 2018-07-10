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Жители одного из домов в Муравленко вынуждены делить санузел с червями. ВИДЕО
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Жители одного из домов в Муравленко вынуждены делить санузел с червями. ВИДЕО 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Видео, снятое в душевой общежития, накануне появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что нелегальные соседи чувствуют себя вполне комфортно.
Состояние душевой и наличие там червей возмутило интернет-общественность. Пользователи недоумевают, как в таких условиях могут жить люди. «Даже общежитие должно соответствовать всем требования для жилья, если не соответствует –сносите, давайте другое, все очень просто», — пишет в ВКонтакте Сергей Гресюк. «Они считают, что тут живут отбросы и не люди…кое-кто так и сказал…не всем везет и удается купить квартиру…платим мы исправно и не маленькие деньги за коммуналку», — отвечает жительница общежития Светлана Шупенько.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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