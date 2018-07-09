Принципы, которых придерживается сооснователь Airbnb Джо Геббиа 

Не фокусируйтесь на финальной главе, не прочитав всю книгу
Слыша множество историй известных предпринимателей, волей-неволей ты фокусируешься только на успехе компании. Проблема в том, что когда концентрируешься строго на успехе, упускаешь по-настоящему интересные части истории: неудачи, поворотные моменты. На это надо обращать внимание. Не ведитесь на иллюзию совершенства. Рим не сразу строился.
Джо Геббиа. Фото: Blouin Artinfo.
Веб-сайт, который буквально за ночь стал вирусным — десятая попытка разработчика. Хорошая работа, на которую приняли твоего знакомого — результат нескольких отказов и часов подготовки к собеседованию. Мгновенный успех — это миф.
Лучшие идеи порождают споры
Если вы слышали историю Airbnb раньше, вы знаете, что компания не сразу добилась успеха. Половине людей идея очень понравилась и они хотели принять участие в ее реализации как можно быстрее, второй половине она показалась сумасшедшей. Кто захочет впустить в дом на ночь незнакомого человека?
Это лишь напоминает о том, что действительно инновационные идеи порой бывают очень опасны. Они заставляют задуматься и являются причиной многих споров.
Зачастую именно так можно проверить на ранней стадии идею для вашего стартапа. Однако будьте осторожны: иногда сложно отличить взрывную идею от плохой.
Энтузиазм недооценивается
Несколько раз в своей истории Джо Геббиа упоминул энтузиазм. Если вы будете выражать энтузиазм, люди будут заряжаться этой энергией и скорее всего помогут вам в будущем.
Фото: Unsplash
Это особенно полезно, когда речь идет о работе с продуктами. Энтузиазм обязателен для основателей, создателей и разработчиков.
Только подумайте: если основатель не излучает энтузиазм, захотите ли вы инвестировать время, деньги или усилия в проект? Очевидно, нет.
Не забывайте о старых связях
Джо также рассказал, как во время учебы в Школе дизайна Род-Айленда он искал партнеров, которые дополняли его навыки и личность. Партнеров, на которых он мог положиться и с которыми он был готов начать что-то вместе.
Все отмечают важность связей. Однако я заметил, что просто заводить знакомства и знакомиться с какой-то определенной целью — разные вещи.
Сооснователи Airbnb. Фото: Forbes
Если вы знаете, что хотите однажды стать предпринимателем, и вы хотели бы создать что-то самостоятельно, помните об этом, когда будете знакомиться с людьми. Продолжайте думать о том, с кем бы вы хотели отправиться в это путешествие.
Хорошие сооснователи не растут на деревьях, не забывайте об этом, когда общаетесь с новыми людьми.
Используйте окружение в свою пользу
Когда вы попадаете в сложную ситуацию, вместо того чтобы теряться в деталях, сделайте шаг назад. Проанализируйте свое окружение, обстоятельства, и посмотрите, может ли вам что-то из этого помочь.
Фото: Unsplash
В случае Airbnb, они смогли добиться успеха только после Демократического национального съезда в Денвере, штат Колорадо, где с жильем была серьезная проблема. Именно это мероприятие позволило им найти идеальное место для старта. В итоге они получили широкое освещение в прессе, что ускорило процесс развития.
Еще один пример: во время учебы в дизайн-школе Джо должен был закончить проект, на который у него не было денег. В итоге он добился того, чтобы вуз финансировал его проект.
Джо Геббиа
Такой тип мышления не дается всем просто, однако со временем его можно усовершенствовать и получать выгоду.
Выходите из зоны комфорта
У многих историй Джо есть нечто общее. Они все подчеркивают важность выхода из зоны комфорта, преднамеренно или нет.
Постоянно попадая в неловкие ситуации, мы расширяем зону комфорта. Так нам открываются возможности, которые не казались раньше доступными. Мы меняем образ мышления и обретаем уверенность.
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