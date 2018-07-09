«Вся жизнь впереди!»: 69-летняя Пугачева показала подросших близнецов и внучку

Примадонна отечественного шоу-бизнеса привыкла у шумным компаниям. Однако на этот раз светская львица проводит время не с близкими друзьями в кулуарах звездных тусовок, на детских утренниках. По слухам, певица отказалась от светских развлечений и всю себя посвятила семье.

Алла Борисовна не только нянчится с близнецами от Максима Галкина , но и проводит время со своей младшей внучкой. К слову, шестилетняя Клавдия всего на полтора года старше своих Гарри и Лизы, которые приходятся малышке дядей и тетей.

На фото повзрослевшие ребятишки в летних шортиках, кепочках и футболках наслаждаются каникулами. Ранее Максим Галкин показал, как Алла Борисовна более за российскую сборную по футболу. Наши спортсмены разгромили Испанию, но проиграли Хорватии. Однако для болельщиков футболисты стали национальными героями. Они впервые за 32 года вышли в плей-офф, доказав, что российский футбол жив.

К слову, за последние несколько месяцев Алла Борисовна похудела на 15 килограммов. Секрет диеты Примадонны прост — овощные супчики, гречка и крепкий сон. Теперь артистка ложиться спать в строго установленное время не позже 23.00 и соблюдает распорядок дня, что помогает сжигать калории эффективней, чем при простой диете, рекомендуемой специалистами в области похудения.

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«Мы вас очень любим!», «Прекрасные дети, Лиза талант! Здоровья Вам и счастья!», «Банда!», «Алла Борисовна, здоровья Вам и всей Вашей семье», «Ну, с такими родителями… В общем жизнь будет неплохой», «А девчонки то кокетки, сынулька держится как настоящий мужчина, здоровья и счастья вам!», — отметили поклонники.