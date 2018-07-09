Ещё
«Вся жизнь впереди!»: 69-летняя Пугачева показала подросших близнецов и внучку
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вся жизнь впереди!»: 69-летняя Пугачева показала подросших близнецов и внучку 

Teleprogramma.pro 44 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Примадонна отечественного шоу-бизнеса привыкла у шумным компаниям. Однако на этот раз светская львица проводит время не с близкими друзьями в кулуарах звездных тусовок, на детских утренниках. По слухам, певица отказалась от светских развлечений и всю себя посвятила семье.
Алла Борисовна не только нянчится с близнецами от Максима Галкина, но и проводит время со своей младшей внучкой. К слову, шестилетняя Клавдия всего на полтора года старше своих Гарри и Лизы, которые приходятся малышке дядей и тетей.
На фото повзрослевшие ребятишки в летних шортиках, кепочках и футболках наслаждаются каникулами. Ранее Максим Галкин показал, как Алла Борисовна более за российскую сборную по футболу. Наши спортсмены разгромили Испанию, но проиграли Хорватии. Однако для болельщиков футболисты стали национальными героями. Они впервые за 32 года вышли в плей-офф, доказав, что российский футбол жив.
К слову, за последние несколько месяцев Алла Борисовна похудела на 15 килограммов. Секрет диеты Примадонны прост — овощные супчики, гречка и крепкий сон. Теперь артистка ложиться спать в строго установленное время не позже 23.00 и соблюдает распорядок дня, что помогает сжигать калории эффективней, чем при простой диете, рекомендуемой специалистами в области похудения.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1819571025591977278_4151083883"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
«Мы вас очень любим!», «Прекрасные дети, Лиза талант! Здоровья Вам и счастья!», «Банда!», «Алла Борисовна, здоровья Вам и всей Вашей семье», «Ну, с такими родителями… В общем жизнь будет неплохой», «А девчонки то кокетки, сынулька держится как настоящий мужчина, здоровья и счастья вам!», — отметили поклонники.
Teleprogramma.pro: последние новости
Супруга Дмитрия Певцова впервые назвала причину, по которой долго не могла иметь детей Внебрачная дочка Серова сыграла свадьбу в Америке «Молодой и дерзкий»: Леонид Агутин в молодости позволял себе смелые выходки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Расплющенные солнцем тела»2
«Глаза неживые»: Пугачеву сравнили с мумией21
Чехова едва прикрыла грудь руками7
Третий сосок и другие странные дефекты звезд2
Похудевший Киркоров показал «голое» фото21
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
01:43
Как азиатки за минуты «превращаются» в европеек
Красота
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение