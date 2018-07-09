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Ирену Понарошку заподозрили в анорексии
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Ирену Понарошку заподозрили в анорексии 

Пятый канал 46 минут назад
Фото: Пятый канал
В своей последней публикации в социальной сети телеведущая Ирена Понарошку рассказала о своем питании и заявила, что вегетарианство не влияет на ее низкий вес. При росте 170 сантиметров она весит 53-55 килограммов и объясняет это занятиями спортом. Но при этом от сдобных булочек отказываться она не собирается! Экоактивистка так же рассказала, что очень любит сладкое и часто в ее рационе присутствует пицца, паста и разные хлебобулочные изделия.
— Вегетарианцы бывают как сухими и поджарыми, так и пухло мягкими, отказ от продуктов животного происхождения отнюдь не равен правильным привычкам, сбалансированному рациону… — заявляет артистка.
Ранее другая известная телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что серьезно пострадала на греческом курорте.
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