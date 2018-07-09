Ямалец утонул, пытаясь проверить рыболовные сети

Следователи проводят проверку по факту гибели на озере Селёжье в Ямальском районе местного жителя. Мужчина утонул, отправившись на лодке проверять рыболовные сети.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу, тело ямальца с признаками утопления было обнаружено ночью 8 июля.

«В настоящее время осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего, опрошен свидетель, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Следственно-оперативная группа, выезжавшая на место происшествия, установила, что житель районного центра вместе с товарищем рыбачил на берегу озера. В ночь на 8 июля мужчины решили проверить рыбацкие сети, но лодка перевернулась. Одному из них удалось выбраться на берег и сообщить о произошедшем.