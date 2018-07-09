«А кому казематов?» Показываем фото камеры СИЗО-1 в Нижнем Новгороде 

— А кому казематов? Вот так выглядит одна из камер СИЗО-1 в Нижнем Новгороде. Жаль, фото не передает, насколько она узкая (в ширину, по-моему, 1,8), — написал в Telegram юрист Комитета против пыток Сергей Шунин.
По мнению юриста, нижегородское СИЗО-1 могла бы служить отличными декорациями казематов для Мосфильма.
— Кстати, помещения для самих сотрудников СИЗО-1 выглядят чуть получше, но приблизительно в том же стиле. Из позитива — идет ремонт медчасти, — заметил Шунин.
В свою очередь руководитель отдела расследований Комитета против пыток на своей странице в Facebook Сергей Бабинец сравнил фото интерьера камеры СИЗО-1 с кадрами из компьютерной игры FALLOUT 3, предложив найти между ними 10 отличий.