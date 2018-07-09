Ещё
«А кому казематов?» Показываем фото камеры СИЗО-1 в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

«А кому казематов?» Показываем фото камеры СИЗО-1 в Нижнем Новгороде 

nn.ru 39 минут назад
Фото: nn.ru
— А кому казематов? Вот так выглядит одна из камер СИЗО-1 в Нижнем Новгороде. Жаль, фото не передает, насколько она узкая (в ширину, по-моему, 1,8), — написал в Telegram юрист Комитета против пыток Сергей Шунин.
По мнению юриста, нижегородское СИЗО-1 могла бы служить отличными декорациями казематов для Мосфильма.
— Кстати, помещения для самих сотрудников СИЗО-1 выглядят чуть получше, но приблизительно в том же стиле. Из позитива — идет ремонт медчасти, — заметил Шунин.
В свою очередь руководитель отдела расследований Комитета против пыток на своей странице в Facebook Сергей Бабинец сравнил фото интерьера камеры СИЗО-1 с кадрами из компьютерной игры FALLOUT 3, предложив найти между ними 10 отличий.
nn.ru: последние новости
Будь в тренде — носи кокошник. Иностранцы скупают старинные головные уборы в Нижнем Новгороде «Ноль рублей на деревья». Вечный огонь на Автозаводе окружен сухостоем Популярные у нижегородцев темы в июне: когда «бабе быть ягодкой», как экономить и куда вести метро
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Расплющенные солнцем тела»2
«Глаза неживые»: Пугачеву сравнили с мумией21
Чехова едва прикрыла грудь руками7
Третий сосок и другие странные дефекты звезд2
Похудевший Киркоров показал «голое» фото21
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
01:43
Как азиатки за минуты «превращаются» в европеек
Красота
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение