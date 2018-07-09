В экоцентре «Воробьёвы горы» в Гагаринском районе пройдет интерактивная экскурсия «Мой дом, Мой город», «Мой парк.

Экскурсия направлена на знакомство с главной экспозицией экоцентра и с возможностью экономии ресурсов в собственной квартире.

Всех участников экскурсии будет ждать интерактивное путешествие по заказнику «Воробьевы горы» при помощи экспоната «Живые 3D метки», участники познакомятся с некоторыми видами, которые были занесены в Красную книгу Москвы. Записаться предварительно можно по телефону: 8 (495) 225-65-92. Администрация экоцентра рекомендует взять с собой сменную обувь. Фото: basilisk.livejournal.com