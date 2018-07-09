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В центре соцзащиты на Римского-Корсакова прошел мастер-класс по изготовлению текстильных бус
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В центре соцзащиты на Римского-Корсакова прошел мастер-класс по изготовлению текстильных бус 

Управа района Отрадное 26 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
В филиале «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» на минувшей неделе прошел мастер-класс по изготовлению текстильных бус. Как сообщили в администрации учреждения, занятие проходило в рамках проекта «Московское долголетие».
-Считается, что есть больше десяти способов вязания своими руками бус из ткани. Среди них есть несложные варианты, для изготовления которых не требуются серьезные навыки и умения. Если «набить» руку, то можно сделать украшения под любое платье. Также таким элегантным и эксклюзивным подарком можно порадовать своих подруг, — отметили в администрации филиала «Отрадное».
Напомним, что присоединиться к проекту «Московское долголетие» и выбрать себе занятие по душе могут все желающие жители района, достигшие пенсионного возраста. Для этого нужно прийти в филиал «Отрадное» ТЦСО «Бабушкинский» по адресу: улица Римского-Корсакова, дом 6, либо позвонить по телефону 8 (499) 903-10-20.
(вт)
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